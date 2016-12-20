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قصر تحية العلم بطابور الصباح على مٌدرس التربية الرياضية بدمياط

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قصر تحية العلم بطابور الصباح على مٌدرس التربية الرياضية بدمياط قصر تحية العلم بطابور الصباح على مٌدرس التربية الرياضية بدمياط

>دمياط - عبده عبد البارى

أرسلت إدارة دمياط التعليمية إشارة إلى كل مدارس الإدارة بقصر تحية العلم بطابور الصباح على مدرس التربية الرياضية بالمدرسة أو مسئول الأمن.

 

وشدد الخطاب على عدم إسناد تحية العلم إلى أى طالب من طلاب المدرسة، مؤكدًا أن مدير المدرسة هو وحده من يتحمل مسئولية تنفيذ تلك الإشارة، وقال عطا خليفة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط إن هذا الإجراء جاء كخطوة وقائية واحترازية لعدم تكرار ما حدث من وقائع الاستهزاء بتحية العلم.

 

وشهدت محافظة دمياط خلال الأيام الماضية واقعتين مؤسفتين بسبب استهزاء طالبين بتحية العلم عندما استبدل طالب تحية العلم بزبادى زبادى واستبدل اخر تحية العلم بتحيا الفول والطعمية.


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