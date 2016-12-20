البورصة تربح 15.4 مليار جنيه بعد مرور نصف ساعة من بدء جلسة التداول

ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 15.4 مليار جنيه بعد مرور نصف ساعة من بدء جلسة التداول ليصل إلى مستوى 601.795 مليار جنيه، وكسر المؤشر الرئيسى للبورصة حاجز 12 ألف نقطة لأول مرة منذ عام 2008.

وارتفع مؤشر إيجى إكس 30″ بنسبة 3.32% ، وصعد مؤشر “إيجى إكس 50″ بنسبة 2.73%، وقفز مؤشر “إيجى إكس 20″ بنسبة 4.14%، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70″ بنسبة 0.70%، وكذلك مؤشر “إيجى إكس 100″ الأوسع نطاقًا بنسبة 1.23%.

ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 15.4 مليار جنيه بعد مرور نصف ساعة من بدء جلسة التداول ليصل إلى مستوى 601،795 مليار جنيه، وكسر المؤشر الرئيسى للبورصة حاجز 12 ألف نقطة لأول مرة منذ عام 2008.