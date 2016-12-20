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تركيب 6 أجهزة فحص حقائب جديدة بمبنى الرحلات الموسمية في المطار

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تركيب 6 أجهزة فحص حقائب جديدة بمبنى الرحلات الموسمية في المطار تركيب 6 أجهزة فحص حقائب جديدة بمبنى الرحلات الموسمية في المطار

 

انتهت شركة ميناء القاهرة الجوي من تركيب 6 أجهزة فحص حقائب “X_Ray” ، بمبنى الرحلات الموسمية والمخصصة لرحلات العمرة والحج لشركة للطيران، صرح بذلك المحاسب مجدي إسحاق رئيس الشركة .

واضاف أن المطار شهد طفره هائلة في النواحي الأمنية ، من خلال تركيب واستيراد أحدث الأجهزة العالمية المتخصصة في فحص الأشخاص والحقائب، وذلك في انتظار الانتهاء من إضافة المرحلة الثالثة من مراحل التفتيش بتركيب أجهزة البصمة البيرومترية ، والتي سيبدأ تركيبها بمبني الركاب الجديد 2 بمطار القاهرة ، حيث تم تحديد البوابات التي سوف يتم تركيب الأجهزة عليها .

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