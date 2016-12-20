حبس متهم بسرقة قرض من شخص أمام بنك بقنا 4 أيام على ذمة التحقيقات

قنا - هند المغربى

قررت نيابة قسم قنا برئاسة المستشار أبو الفتوح بدرى رئيس النيابة، حبس عامل متهم بسرقة 95 ألف جنيه من شخص أثناء خروجه من بنك مصر بوسط مدينة قنا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، على أن يراعى له التجديد فى الميعاد القانونى.

كان اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، تلقى إخطارا يفيد قيام مجهولين بسرقة مبلغ مالى 95 ألف جنيه من "نبيل. ف. ع" عامل بمجلس مدينة قنا، أثناء خروجه من البنك بعد حصوله على المبلغ كقرض حيث غافله وقام بخطف الحقيبة.

تم تشكيل فريق بحث تحت إشراف العميد محمد هندى مدير المباحث الجنائية، وقيادة الرائد أحمد شكرى معاون مباحث قسم قنا، وأفادت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة "جمال. س. م" 22 سنة، وفر هاربا وأثناء الفرار قام باستيقاف المدعو "نجار. ا. ك" 39 سنة عامل دون علمه بالواقعة، فتم ضبطهما وتحرر محضر بالواقعة، وتم عرضهما على النيابة فقررت النيابة حبس المتهم الأول 4 أيام على ذمة التحقيقات وإخلاء سبيل المتهم الثانى.