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ضبط سلاح مسروق من مركز شرطة البدارى خلال ثورة يناير بحوزة عاطل بأسيوط

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ضبط سلاح مسروق من مركز شرطة البدارى خلال ثورة يناير بحوزة عاطل بأسيوط ضبط سلاح مسروق من مركز شرطة البدارى خلال ثورة يناير بحوزة عاطل بأسيوط

>أسيوط - هيثم البدرى

تمكن ضباط مديرية أمن أسيوط من القبض على عاطل ضبطت بحوزته سلاح مسروق من مركز شرطة البدارى خلال أحداث ثورة يناير، وذلك فى حملة أمنية لضبط الخارجين على القانون من حائزى الأسلحة النارية والمتاجرين فيها.

 

كان اللواء عاطف قليعى مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من رئيس مباحث قسم أول أسيوط، يفيد ضبط "م. ج . م" 27 سنة عاطل ومقيم حى المعلمين ـ دائرة قسم أول وبحوزته مسدس ماركة بترو برتا، وبالكشف عن السلاح تبين أنه مبلغ بسرقته من مركز البدارى عام 2011، كما ضبط بحوزته خزينتين و8 طلقات.

 

تم التحفظ على السلاح وتحرير المحضر اللازم، وجارى استكمال كافة الإجراءات القانونية.


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