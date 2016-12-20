"التموين": مليار جنيه لشراء قصب السكر من المزارعين بسعر 500 جنيهًا للطن

أعلن اللواء محمد على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم التنسيق مع وزارة المالية لصرف الدفعة الأولى من قيمة شراء قصب السكر من المزارعين، والتى تصل قيمتها إلى مليار جنيه، حتى يمكن سداد مستحقات المزارعين فى الأوقات المحددة دون تأخير وحتى لا تتكرر أزمات السنوات الماضية، والتى كانت سببًا فى تأخير صرف مستحقات المزارعين، قائلًا "كما سيتم التنسيق مع بنك التنمية والائتمان الزراعى لسداد السلف والمستحقات المالية على المزارعين حتى لا يتم تحميلهم أية أعباء إضافية أو فوائد وغرامات، لافتًا إلى أنه تم زيادة أسعار توريد قصب السكر طبقًا للأسعار العالمية، وبما يضمن تحقيق أكبر استفادة للمزارعين، وبما يتناسب مع التكلفة وتحقيق مكاسب للمزارعين.

وأضاف اللواء محمد على مصيلحى فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن شركات السكر التابعة للوزارة استعدت لبدء موسم حصاد قصب السكر، وبدء تسلم المحصول من المزارعين الشهر المقبل بالسعر المحدد من الحكومة وهو 500 جنيهًا للطن بزيادة 100 جنيهًا عن الموسم الماضى، مشيرًا إلى أن مصانع السكر الثمانية فى مراكز نجع حمادى ودشنا وقوص بمحافظة قنا وأرمنت بالأقصر وأدفو وكوم أمبو بأسوان وجرجا بسوهاج وأبو قرقاص بالمنيا استعدت عن طريق إعداد المخازن اللازمة لاستقبال المحصول والانتهاء من عمليات الصيانة وتوزيع قطارات شحن المحصول بعد إجراء عمليات صيانة لخطوط السكك الحديدية " الديكوفيل" فى القرى والنجوع فى المناطق المحيطة بالمصانع.

وأوضح وزير التموين أن معدلات الاستهلاك من السكر سنويًا تصل إلى حوالى 3 ملايين و100 ألف طن وإن الانتاج المحلى يكفى حوالى 75% من الاحتياجات وأن شركة السكر والصناعات التكاملية تنتج منها مليون و100 ألف طن من قصب السكر وتنتج حوالى 400 ألف طن سكر مكرر بالمشاركة مع القطاع الخاص بالإضافة إلى مليون و200 ألف طن من البنجر، ويتم تلبية باقى الاحتياجات من الاستيراد من الخارج لتعويض الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج التى تتراوح بين 800 ألف ومليون طن سنويًا.

وطالب مصيلحى شركات السكر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بضرورة مساندة المزارعين فيما يتحملونه من أعباء ومصروفات، وتحميل مصانع السكر نفس التكلفة التى تتحملها الجمعيات التعاونية عن المزارعين، والتى تصل إلى حوالى 15% للتخفيف عن المزارعين وعدم تحميلهم أى أعباء إضافية جراء الصيانة الدورية لخطوط السكك الحديدية لتيسير نقل المحصول، لافتًا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستلام المحصول من شركات السكر، حيث تم زيادة استثماراتها وتنويع وتحسين منتجاتها وتطوير عبواتها ووضع اسم تجارى لمنتجاتها للمنافسة مع المنتجات المماثلة سواء فى مصر أو الخارج، موضحًا أنه تم بالتنسيق مع مركز البحوث الزراعية لرفع انتاجية الفدان فى الموسم القادم ليصل إلى أعلى معدلات له عالميًا وهى 50 طنًا للفدان، من خلال استخدام أسمدة عالية الجودة تساعد على زيادة انتاجية الفدان وانتاج سلالات متميزة من قصب السكر.