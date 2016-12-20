إغلاق ميناء الغردقة البحرى بسبب سوء الأحوال الجوية

السويس- سيد نون

أعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانىء البحر الأحمر أنه تم إغلاق ميناء الغردقة البحرى، نظرًا لشدة الرياح التى بلغت 30 عقدة، وارتفاع الأمواج التى وصلت إلى ما بين 3 إلى 4 أمتار، بالإضافة إلى حالة البحر المضطربة، ذلك حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.

وأضاف يوسف، أن إغلاق ميناء ضبا السعودى لسوء الأحوال الجوية أدى لتوقف حركة الملاحة بين مينائى سفاجا وميناء ضبا السعودى.

ومن ناحية أخرى، أكد ملاك يوسف أن ميناء الزيتيات يستعد اليوم الثلاثاء، لاستقبال السفينة "جاز برايد"، وعلى متنها 5 آلاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى، مشيرًا إلى أن ميناء نويبع يستعد اليوم لاستقبال العبارة سينا، وعلى متنها 448 راكبًا و 14 براد و7 تريلا و23 سيارة منهم 21 سيارة رسالة تصدير، بينما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة سينا، وعلى متنها 128 راكبًا و9 برادات و5 تريلا و2 سيارة، فيما غادرت العبارة سينا وعلى متنها 75 راكبًا و13 براد و13 تريلا و3 سيارات و715 طرد سمك و3 طرود بضاعة عامة.