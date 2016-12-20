أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - إيهاب عادل و مينا سامي "مخترعين"|خريجي حقوق وتجارة كيف إستطاعوا التغلب على العقبات -
ملاعب ONsport: جولة في أهم الأخبار المصرية والعالمية الرياضية - الأربعاء 12 أبريل 2017 -
تلاميذ مدرسة بالبحيرة يشكلون بأجسادهم عناقا بين الهلال و الصليب -
"الإعلاميين" تُعلن أماكن توزيع استمارات طلب القيد بجداول النقابة -
تكريم 25 طالبًا من حفظة القرآن الكريم بقنا -
بالصور.. وزير الثقافة ومحافظ الأقصر يتفقدان معرض الكتاب قبل ساعات من افتتاحه -
عاجل| مدينة الغردقة تشهد مأساة منذ قليل.. والصحة تصدر بيان بعد نقل الضحايا لمستشفى الغردقة العام -
السفيرة عزيزة - أكاديمية البحث العلمي تحتفل بالفائزين في معرض جينيف الدولي للإبتكار -
السفيرة عزيزة - مينا سامي " طالب بكلية حقوق " ... مخترع موتور سيارة يعمل بدون وقود -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت - الأربعاء 12-4-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

رئيس "الصيادين": المراكب المحتجزة باليمن خرجت من ميناء برانيس حاملة 45 صيادا

Google+ Print
رئيس "الصيادين": المراكب المحتجزة باليمن خرجت من ميناء برانيس حاملة 45 صيادا رئيس "الصيادين": المراكب المحتجزة باليمن خرجت من ميناء برانيس حاملة 45 صيادا

>دمياط - عبده عبد البارى

قال حسام خليل، رئيس جمعية الصيادين بمدينة عزبة البرج، أن المراكب الثلاثة المحتجزة باليمن تحمل تصاريح عمل من السويس، وغادرت ميناء برانيس بالبحر الأحمر مطلع ديسمبر الجارى.

وأكد خليل أن المراكب الثلاثة هى "براءة" وصاحبها يدعى حسن خليل، رئيس المركب، ونجله حمادة، ونصر الفوارس، وصاحبها رجب نصر، والحاج رضا وصاحبها حامد التوارجىويتراوح طاقم المراكب " من 15 إلى 17 صيادا ويرجح أن يكون إجمالى الصيادين المحتجزين من 45 إلى 50 صيادا منهم 20 من مدينة عزبة البرج و30 من مركز المطرية بالدقهلية، وأن المراكب لا تحمل التراخيص اللازمة للصيد بالمياه الإقليمية اليمنية .

وناشد خليل وزارة الخارجية المصرية بالتدخل لدى اليمنية لسرعة الإفراج عن طاقم المراكب الثلاثة المقبوض عليهم لأن إجراءات الإفراج عن المراكب تاخذ وقتا طويلا

وتشهد مدينة عزبة البرج حاليا حالة من الغليان بين أسر الصيادين المحتجزين وذلك لانقطاع الاتصالات بينهم منذ حوالى 4 ايام.

وكانت قوات حرس الحدود البحرية، بدولة اليمن، قد ألقت القبض أمس، الاثنين على 3 مراكب صيد من مدينة عزبة البرج بمحافظة دمياط، وعلى متنها حوالى 50 صيادا.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
خبراء: نحتاج فورًا لـ«العدالة الناجزة».. والحكومة: معندناش مكان للمحاكمات

خبراء: نحتاج فورًا لـ«العدالة الناجزة».. والحكومة: معندناش مكان للمحاكمات

الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو

الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو

عبدالغني يطالب الحكومة بتطبيق «تعريفة» المياه والصرف الصحي

عبدالغني يطالب الحكومة بتطبيق «تعريفة» المياه والصرف الصحي

الحكومة: 18 ألف مواطن طلبوا تحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

الحكومة: 18 ألف مواطن طلبوا تحديث بيانات بطاقاتهم التموينية