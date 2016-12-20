ارتفاع عدد شهداء الكنيسه البطرسيه إلي 27 بعد وفاةالطفلة «ماجى مؤمن»

استشهدت صباح اليوم، الطفلة ماجى مؤمن الشهيدة رقم 27 من ضحايا تفجير الكنيسة البطرسية متأثرة بجراحها.

> وقالت مصادر مقربة من الأسرة، إن الطفلة ماجى، 10 سنوات، وهى تلميذة بالصف الرابع الابتدائى بمدرسة كلية رمسيس للبنات، كانت مصابة بشظية فى المخ وتهتك فى الرئة، وكانت ترقد فى غيبوبة بالعناية المركزة بمستشفى الجلاء العسكرى الذى نقلت إليه من مستشفى الدمرداش، وكانت حالتها صعبة.

> وأشارت المصادر، إلى أن الجنازة ستشيع ظهر اليوم من الكنيسة البطرسية بالعباسية