أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - إيهاب عادل و مينا سامي "مخترعين"|خريجي حقوق وتجارة كيف إستطاعوا التغلب على العقبات -
ملاعب ONsport: جولة في أهم الأخبار المصرية والعالمية الرياضية - الأربعاء 12 أبريل 2017 -
تلاميذ مدرسة بالبحيرة يشكلون بأجسادهم عناقا بين الهلال و الصليب -
"الإعلاميين" تُعلن أماكن توزيع استمارات طلب القيد بجداول النقابة -
تكريم 25 طالبًا من حفظة القرآن الكريم بقنا -
بالصور.. وزير الثقافة ومحافظ الأقصر يتفقدان معرض الكتاب قبل ساعات من افتتاحه -
عاجل| مدينة الغردقة تشهد مأساة منذ قليل.. والصحة تصدر بيان بعد نقل الضحايا لمستشفى الغردقة العام -
السفيرة عزيزة - أكاديمية البحث العلمي تحتفل بالفائزين في معرض جينيف الدولي للإبتكار -
السفيرة عزيزة - مينا سامي " طالب بكلية حقوق " ... مخترع موتور سيارة يعمل بدون وقود -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت - الأربعاء 12-4-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

ارتفاع عدد شهداء الكنيسه البطرسيه إلي 27 بعد وفاةالطفلة «ماجى مؤمن»

Google+ Print
انفجار البطرسيه

انفجار البطرسيه

538616591481448425استشهدت صباح اليوم، الطفلة ماجى مؤمن الشهيدة رقم 27 من ضحايا تفجير الكنيسة البطرسية متأثرة بجراحها.
> وقالت مصادر مقربة من الأسرة، إن الطفلة ماجى، 10 سنوات، وهى تلميذة بالصف الرابع الابتدائى بمدرسة كلية رمسيس للبنات، كانت مصابة بشظية فى المخ وتهتك فى الرئة، وكانت ترقد فى غيبوبة بالعناية المركزة بمستشفى الجلاء العسكرى الذى نقلت إليه من مستشفى الدمرداش، وكانت حالتها صعبة.
> وأشارت المصادر، إلى أن الجنازة ستشيع ظهر اليوم من الكنيسة البطرسية بالعباسية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا