أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - إيهاب عادل و مينا سامي "مخترعين"|خريجي حقوق وتجارة كيف إستطاعوا التغلب على العقبات -
ملاعب ONsport: جولة في أهم الأخبار المصرية والعالمية الرياضية - الأربعاء 12 أبريل 2017 -
تلاميذ مدرسة بالبحيرة يشكلون بأجسادهم عناقا بين الهلال و الصليب -
"الإعلاميين" تُعلن أماكن توزيع استمارات طلب القيد بجداول النقابة -
تكريم 25 طالبًا من حفظة القرآن الكريم بقنا -
بالصور.. وزير الثقافة ومحافظ الأقصر يتفقدان معرض الكتاب قبل ساعات من افتتاحه -
عاجل| مدينة الغردقة تشهد مأساة منذ قليل.. والصحة تصدر بيان بعد نقل الضحايا لمستشفى الغردقة العام -
السفيرة عزيزة - أكاديمية البحث العلمي تحتفل بالفائزين في معرض جينيف الدولي للإبتكار -
السفيرة عزيزة - مينا سامي " طالب بكلية حقوق " ... مخترع موتور سيارة يعمل بدون وقود -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت - الأربعاء 12-4-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الخارجية تدين حادث الدهس بسوق الكريسماس في برلين

Google+ Print
الخارجية تدين حادث الدهس بسوق الكريسماس في برلين الخارجية تدين حادث الدهس بسوق الكريسماس في برلين

أدانت وزارة الخارجية، في بيان صادر لها، حادث الدهس الذي شهدته العاصمة الألمانية برلين مساء الاثنين، والذي أسفر عن وقوع عدد كبير. من القتلي والمصابين، معربة عن تعازيها ومواساتها للحكومة الألمانية الصديقة وأسر الضحايا، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل، وتضامن حكومة وشعب مع الشعب الألماني الصديق.

وأكد البيان، الصادر صباح اليوم،  أن ظاهرة الإرهاب باتت تهدد أمن واستقرار جميع شعوب العالم علي نحو غير مسبوق، الأمر الذي يستدعي تكاتف المجتمع الدولي للقضاء على التنظيمات الإرهابية التي تقف خلف هذه العمليات البشعة التي تتنافي مع الأعراف والقيم الإنسانية وتهدد استقرار المجتمعات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ملاعب ONsport: جولة في أهم الأخبار المصرية والعالمية الرياضية - الأربعاء 12 أبريل 2017

ملاعب ONsport: جولة في أهم الأخبار المصرية والعالمية الرياضية - الأربعاء 12 أبريل 2017

بالصور.. "مصراوي" يفتح ملف اغتيال القصور التاريخية بقنا.. "مافيا" يدمرونها بحجة "سكن الجن"

بالصور.. "مصراوي" يفتح ملف اغتيال القصور التاريخية بقنا.. "مافيا" يدمرونها بحجة "سكن الجن"

مصرفيون: طرح سندات دولارية في البورصات العالمية يفاقم مشكلة الديون

مصرفيون: طرح سندات دولارية في البورصات العالمية يفاقم مشكلة الديون

وزير إسرائيلي: إغلاق معبر طابا جرى بالتنسيق مع مصر

وزير إسرائيلي: إغلاق معبر طابا جرى بالتنسيق مع مصر