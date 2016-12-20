الخارجية تدين حادث الدهس بسوق الكريسماس في برلين

أدانت وزارة الخارجية، في بيان صادر لها، حادث الدهس الذي شهدته العاصمة الألمانية برلين مساء الاثنين، والذي أسفر عن وقوع عدد كبير. من القتلي والمصابين، معربة عن تعازيها ومواساتها للحكومة الألمانية الصديقة وأسر الضحايا، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل، وتضامن حكومة وشعب مصر مع الشعب الألماني الصديق.

وأكد البيان، الصادر صباح اليوم، أن ظاهرة الإرهاب باتت تهدد أمن واستقرار جميع شعوب العالم علي نحو غير مسبوق، الأمر الذي يستدعي تكاتف المجتمع الدولي للقضاء على التنظيمات الإرهابية التي تقف خلف هذه العمليات البشعة التي تتنافي مع الأعراف والقيم الإنسانية وتهدد استقرار المجتمعات.