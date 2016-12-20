إلغاء إقلاع 9 رحلات بالمطار لانخفاض أعداد الركاب

شهد مطار القاهرة الدولي اليوم الثلاثاء، إلغاء إقلاع 9 رحلات جوية دولية لعدم جدواها اقتصاديا وقلة عدد ركابها، ومشاكل في التشغيل.

صرحت مصادر ملاحية بالمطار ان السلطات تلقت 5 اخطارات من الشركة المصرية العالمية للطيران ، بإلغاء رحلتيها رقم 112 و 106 والمتجهتان الي ينبع، ورحلة رقم 5510 والمتجهة الي الكويت، ورحلة رقم 825 المتجهة الي العين، ورحلة رقم 486 والمتجهة الي القصيم ، بسبب مشاكل في التشغيل .

> وأضافت المصادر أن سلطات المطار تلقت إخطار من شركة النيل بإلقاء رحلتها رقم 113 والمتجهة الي ينبع، ورحلة شركة اير كايرو رقم 443 المتجهة الي الحفوف، وإلغاء رحلة الخطوط العراقية رقم 146 المتجهة الي اربيل ، فضلا عن إلغاء إقلاع طائرة خطوط نسمة للطيران رقم 140 والمتجهة الي القصيم ، بسبب عدم جدواها اقتصاديا وقله عدد ركابها.

وقامت سلطات المطار بتنسيق سفر الركاب على متن طائرات أخرى متجهة الي نفس المطارات بالدول العربية