بوتين: سنودين سيغادر موسكو فى أقرب فرصة ممكنة

اعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اليوم ان ادوراد سنودين المحلل السابق بوكالة المخابرات المركزية الامريكية سوف يغادر موسكو فى أقرب فرصة ممكنة.

> ونقلت اذاعة صوت روسيا الناطقة باللغة الانجليزية عن بوتين قوله فى تصريحات ادلى بها خلال لقاء طلابى ” ان الموقف مازال يتسم بالغموض فيما يتعلق بسنودين”.

> وتابع بوتين يقول ” اعتقد ان سنودين – استنادا الى تصريحاته الاخيرة – بات على وعى بالشروط اللازمة للوجود فى روسيا مشيرا الى ان التوقف عن تسريب معلومات امريكية سرية يعتبر شرطا لمنحه حق اللجوء لروسيا ، غير ان الموقف مازال غامضا حتى هذه اللحظة .

أ ش أ