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وزير الطاقة يؤكد عدم وجود دعم للغاز الطبيعي في الدولة

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وزير الطاقة يؤكد عدم وجود دعم للغاز الطبيعي في الدولة وزير الطاقة يؤكد عدم وجود دعم للغاز الطبيعي في الدولة

أكد معالي سهيل محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة عدم وجود دعم للغاز الطبيعي في الدولة مشيرا إلى أن توزيع الغاز شأن محلي وفقا لسياسة كل إمارة.

وأضاف معاليه ردا على سؤال عضو المجلس الوطني الاتحادي حمد الرحومي حول مراكز توزيع الغاز في الدولة أن شركة أدنوك تصرف شهريا للأسرة المواطنة في إمارة أبوظبي ما قيمته 150 درهم  بواقع 5 أسطوانات سعة 50 طن وفي الإمارات الأخرى التي تعمل فيها أدنوك 70 درهم للأسرة المواطنة بتلك الإمارات بواقع أسطوانتين سعة 50 طن أو 3 أسطوانات سعة 25 طن وهذه الاستراتيجية المتبعة حاليا في شركة أدنوك.

وأكد الوزير أن الإمارات مستوردة للغاز وأدنوك لديها كمية مناسبة للتوزيع في الإمارات التي تغطيها وليس لديها الكميات التي تغطي كل الدولة.

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