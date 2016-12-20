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أصاله:من كل قلبى حزينه على”سعد لمجرد”

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أصاله:من كل قلبى حزينه على”سعد لمجرد” أصاله:من كل قلبى حزينه على”سعد لمجرد”

اكدت الفنانة أصالة حزنها على ماوصل إليه حال المطرب المغربى”سعد لمجرد”،المحبوس حاليا فى فرنسا بتهمة إغتصاب فتاة فرنسية،ويواجه عفوبة بالحبس قد تصل إلى 20عاما.

أصاله نشرت عبرت صفحتها بموقع”إنستجرام” صورة تجمعها مع “لمجرد”،وكتبت “من كلّ قلبي بحزن على اللي صار لسعد المجرّد … يارب نفرح بإحقاق العداله عمّا قريب.”
> يذكر أن “سفيان الحراق” مدير أعمال المغنى المغربى،صرح مؤخرا بأنه سيتم الإفراج عن”سعد” من سجنه فى فرنسا قبل حلول العام الجديد.
> ويواجه ” لمجرد”تهمة الاغتصاب والاعتداء الجسدي،وعقوبتها في قانون العقوبات الفرنسي السجن 15 عاما، وقد تصل إلى 20 عاما.

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