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وزارة الخارجية تدين حادث الدهس بالعاصمة الألمانية برلين

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وزارة الخارجية تدين حادث الدهس بالعاصمة الألمانية برلين وزارة الخارجية تدين حادث الدهس بالعاصمة الألمانية برلين

>كتب أحمد جمعة

أدانت جمهورية العربية فى بيان صادر عن وزارة الخارجية حادث الدهس الذى شهدته العاصمة الألمانية برلين مساء الاثنين، والذى أسفر عن وقوع عدد كبير من القتلى والمصابين، معربة عن تعازيها ومواساتها للحكومة الألمانية الصديقة وأسر الضحايا، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل، وتضامن حكومة وشعب مصر مع الشعب الألمانى الصديق.

 

وأكد البيان  على أن ظاهرة الإرهاب باتت تهدد أمن واستقرار جميع  شعوب العالم على نحو غير مسبوق، الأمر الذى يستدعى تكاتف المجتمع الدولى للقضاء على التنظيمات الإرهابية التى تقف خلف هذه العمليات البشعة التى تتنافى مع الأعراف والقيم الإنسانية وتهدد استقرار المجتمعات.

 

 

 

 


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