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بالفيديو.. قاضي بمجلس الدولة خلال مشاجرته مع شاب “إنت بتخوني مع مراتي من شهر رمضان اللي فات”.. والأمن يتدخل

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بالفيديو.. قاضي بمجلس الدولة خلال مشاجرته مع شاب “إنت بتخوني مع مراتي من شهر رمضان اللي فات”.. والأمن يتدخل بالفيديو.. قاضي بمجلس الدولة خلال مشاجرته مع شاب “إنت بتخوني مع مراتي من شهر رمضان اللي فات”.. والأمن يتدخل

وقعت مشاجرة بين المستشار محمد صلاح محد عوض، والذي يعمل قاضيا بمجلس الدولة ويحمل كارنيه العضوية رقم 1777 بنادي القضاة، وأحد الشباب الذين يعملون بمحل آبل ستور بالمنصورة ويدعى أحمد أنور محمود الساعي.

وتقوم نيابة المنصورة بالتحقيق في واقعة قيام المستشار محمد صلاح محمد عوض “قاضي بمجلس الدولة”، بالتعدي بالضرب والشتائم على العامل محمد أنور محمود السباعي، حيث تشير التحقيقات اأن الأخير يعمل بائعاً بمحل ابل ستور أمام البارون، وبدأت الماجرة عندما دخل عليه المستشار محمد صلاح عوض وأمره بالوقوف إحتراما له لأنه قاضي قائلاً “لما تشوفني تقف وترمي السيجارة اللي فإيدك”.

ليرد عليه العامل بالمحل قائلاً “أنا معرفش حضرتك”، ثم يتطور الأمر بعد ذلك ليبدأ محمد صلاح محمد عوض “القاضي” في الإعتداء بالضرب على العامل بالمحل وتوجيه سيل من السباب والتائم له، وهنا يضطر العاملون بالمحل إلى التدخل وطلب الشرطة، حيث قاموا بإيداع القاضي في سيارة مالك المحل لحين وصول الشرطة.

وبعد وصول الشرطة قدم المعتدي نفسه للشرطة على أنه المستشار محمد صلاح محمد عوض، المستشار بمجلس الدولة، وأضاف للشرطة “أحمد أنور محمود السباعي بيخوني مع مراتي من شهر رمضان اللي فات”.

في السياق ذاته أكد إبراهيم عبد النبي، محامي العامل بالمحل، أن ذلك الإتهام ملفق وكيدي، وأن هناك خلاف سابق بين موكله والمتهم دفعه لإرسال رسائل تهديد له عبر الواتس اب والفيس بوك، كما طالب بعرض القاضي على الطب النفسي للتأكد من مدى صحة قواه العقلية والعصبية.

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