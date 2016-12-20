إنشاء أول محطة كهرومائية خليجياً في حتا بقدرة 250 ميغاوات

ضمن الخطة التنموية الشاملة لتطوير منطقة حتَّا التي أطلقها اً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،في السابع من شهر نوفمبر 2016، كشفت هيئة كهرباء ومياه دبي تفاصيل باقة من المشروعات والمبادرات تتضمن إنشاء أول محطة كهرومائية لتوليد الكهرباء على مستوى منطقة الخليج بقدره إنتاجية تصل إلى 250 ميغاوات يتم تنفيذها خلال خمسة أعوام.

فضلاً عن تركيب الألواح الكهروضوئية على أسطح البيوت لإنـــتاج الكهرباء من الطاقة الشمسيـــة وتركيب عدادات ذكية في المباني بنهاية عام 2018، وتركيب محــطات لشــحن السيارات الكهربائية.

تنمية مستدامة

وتعقيباً على تلك المشروعات والمبادرات، قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تمثل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، قدوة لنا في جميع مشاريعنا التنموية لدعم وتعزيز الكفاءات المواطنة وإشراك الشباب في عملية التنمية والتطوير، وفي جميع مبادراتنا، نضع نصب أعيننا تحقيق التنمية المستدامة بجوانبها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية مع ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية والحفاظ عليها لأجيالنا القادمة».

وأضاف: «تهدف المبادرات التي اعتمدتها الهيئة ضمن الخطة التنموية الشاملة لمنطقة حتَّا إلى إشراك مواطني المنطقة في المشروعات التي سيتم تنفيذها وتوفير فرص عمل مبتكرة، حيث ستوفر تلك المشاريع نحو 200 وظيفة دائمة في المجالات الفنية والإدارية والتشغيلية، وأكثر من 300 وظيفة في مركز الزوار والأنشطة الخارجية والمرافق السياحية المرتبطة بالمشروع.

إضافة إلى أكثر من 2000 وظيفة أثناء تنفيذ المشروع، كما ستسهم المحطة الكهرومائية، والتي تعد الأولى من نوعها في المنطقة، في زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، ودعم التنمية المستدامة للمنطقة وتعزيز موقع حتَّا كأحد أبرز مناطق الجذب السياحي في دبي».

مياه مخزنة

وستعتمد المحطة الكهرومائية في إنتاج الكهرباء على الاستفادة من المياه المخزنة في سد حتَّا الذي تبلغ سعته التخزينية 1716 مليون غالون، وخزان آخر علوي سيتم إنشاؤه في المنطقة الجبلية بسعة 880 مليون غالون ويرتفع نحو 300 متر عن منسوب السد. وخارج أوقات الذروة، ستقوم توربينات تعتمد على الطاقة الشمسية النظيفة والرخيصة بضخ المياه من السد إلى الخزان العلوي.

وخلال أوقات الذروة وزيادة الأحمال وارتفاع تكلفة الإنتاج، يتم تشغيل توربينات تستفيد من قوة اندفاع المياه المنحدرة من الخزان العلوي لإنتاج الكهرباء وربطها بشبكة الهيئة، وستصل كفاءة إنتاج الكهرباء إلى 90% مع استجابة فورية للطلب على الطاقة خلال 90 ثانية، كما سيتيح المشروع توفير عدد من الخدمات الأخرى في مجالات الري والسيطرة على الفيضانات وتخزين المياه العذبة، وغيرها.

حفاظ على البيئة

وإضافة إلى المحطة الكهرومائية، تساهم هيئة كهرباء ومياه دبي في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة من خلال مبادرة «شمس دبي» التي تهدف إلى تشجيع أصحاب المباني على تركيب ألواح كهـــــروضوئية لإنــتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وربطها بشبكة الهيئة.

وستقوم شركة الاتحاد لخدمات الطاقة (اتحاد اسكو) التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي بتصميم وتركيب الأنظمة الكهروضوئية في فلل المواطنين في منطقة حتَّا التي يبلغ مجموعها 640 فيلا، وتقوم الشركة في الوقت الحالي بدراسة المشروع من حيث المراحل والمخططات وعدد الفلل التي سيتم تركيب الألواح الكهروضوئية عليها، وسيتم الانتهاء من مراحل مشروع تركيب الألواح الكهروضوئية بنهاية العام 2018.

وتشجيعاً على استخدام السيارات الكهربائية، تعمل هيئة كهرباء ومياه دبي على إنشاء محطات لشحن السيارات الكهربائية (الشاحن الأخضر) وذلك لتحفيز السكان على استخدام هذه المركبات الصديقة للبيئة.

ويوجد حالياً محطة لشحن السيارات الكهربائية في مركز إسعاد المتعاملين التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي - فرع حتَّا، والهيئة بصدد تركيب محطات شحن أخرى في المنطقة.

وتعمل الهيئة كذلك على تركيب العدادات الذكية للمباني في المنطقة وفق أحدث الأنظـــمة العالمية من خلال مبادرة «التطبيقات الذكية من خلال عدادات وشبكات ذكية»، حيث توفر العدادات الذكية ميّزات متطوّرة عبر تطبيقات ذكية تساهم في مراقبة الاستهلاك وسرعة توصيل الخدمة بالإضافة إلى العديد من الميزات المُبتَكَرة التي ستساهم في تعزيز نمط عيـــش ذكي وصـــديق للبيـــئة، وسيتم الانتهاء من المشــروع بنهاية عام 2018.

طاقة نظيفة

وتعمل هيئة كهرباء ومياه دبي على تنفيذ استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتي تهدف إلى توفير 7% من طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2020 و25% بحلول عام 2030 و75% بحلول عام 2050.

ومن أبرز مشروعات الهيئة في هذا الإطار، مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، والذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية على مستوى العالم من موقع واحد بطاقة تصل إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030 وباستثمارات إجمالية تصل إلى 50 مليار درهم، وسيساهم المجمع عند اكتماله في تخفيض أكثر من 6.5 ملايين طن من انبعاثات الكربون سنوياً.

يذكر أن الخطة التنموية الشاملة لتطوير حتّا والتي تصل قيمتها إلي 1.3 مليار درهم تهدف إلى تعزيز قدرات المنطقة الاجتماعية والاقتصادية من خلال زيادة جاذبيتها كوجهة سياحية لاسيما في مجال السياحة البيئية.

3 محاور

وترتكز الخطة التنموية الشاملة لتطوير حتّا على ثلاثة محاور رئيسة يتعلق أولها بالاقتصاد والخدمات ويعنى الثاني بالسياحة والرياضة أما المحور الثالث فيركِّز على الثقافة والتعليم، ويتولى مهمة الإشراف على الخطة والتنسيق بين الجهات الحكومية مجلس مشكل من أهالي منطقة حتَّا وذلك تأكيداً على أهمـــية إسهام أهالي المنطقة كونهـــم على دراية بمتطلباتها التنموية.

640

فيلا تستفيد من تركيب الأنظمة الشمسية الكهروضوئية لإنتاج الكهرباء

2018

الانتهاء من تركيب عدادات ذكية في المباني

200

وظيفة توفرها المشروعات في المجالات الفنية والإدارية والتشغيلية

300

وظيفة في الأنشطة الخارجية و2000 أثناء مراحل التنفيذ