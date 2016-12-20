مروان محسن يتحدث لـ"اليوم السابع": "مطبلاتية "مستكترين عليا الأهلى

حوار – محمد عراقى وتصوير كريم عبد الكريم

- لا أخشى تعاقد الأهلي مع مهاجم أفريقى.. والزمالك فاوضنى

- محمود طاهر أنقذنى.. رحيل المدرب سر فشل احترافى بالبرتغال

- عماد متعب هداف عالمى و"لن أنسى وقفته معى"

- صالح جمعة موهبة تحتاج التركيز فقط

- والدى الزملكاوى الوحيد فى عائلتى

- شخص منافق بالاسماعيلى وراء اتهامى بالتمرد فى الدروايش

- رفضت علاج الكورتيزون.. وأنتظر نداء المنتخب

صاحبت صفقة انتقال مروان محسن من صفوف الإسماعيلى للأهلي، عاصفة من الجدل بسبب ضخامة المبلغ الذى تم شراؤه به، والذى وصل لـ10 ملايين جنيه، فضلًا عن تعرض للاعب لإصابة فى الحوض أبعدته عن الملاعب لفترات طويلة قبل أن يعود مؤخرًا، ويحظى بثقة حسام البدرى الذى راهن عليه، واستمر فى الدفع به ليثبت أن رهان البدرى كان فى محله، خاصة بعد أن نجح الهداف الدولى فى تسجيل الهدف الأول بمباراة المصرى البورسعيدى، ويتسبب فى الحصول على ضربة جزاء ليساعد فريقه فى الفوز بواحدة من أهم مبارياته هذا الموسم.

فى البداية.. لماذا تأخر تألق مروان محسن مع الأهلى؟

سوء التوفيق هو السبب فأنا لعبت آخر مبارياتى مع الإسماعيلى، وأنا مصاب وجاءت بعد ذلك فترة التوقف ثم انتقلت للأهلى، وكان الفريق فى حاجة لى ولعبت وأنا مصاب أيضًا، وفاتحت الأهلى فى حقيقة إصابتى ليقرروا مشكورين سفرى للعلاج فى ألمانيا، ومن هنا أشكر الإدارة على وقوفهم بجانبى.

كيف ترى ترديد البعض أنك تعانى من إصابة مزمنة؟

مش هكدب عليك أنا أشعر أننى مضطهد إعلاميًا، ولكنى لا أرد على هذه المهاترات وكان هناك من يرى أن كثيرا عليا أنى ألعب فى الأهلى، ولكن ردى على كل من ظلمنى بكلمة واحدة حسبى والله ونعم الوكيل.

من وقف بجانبك فى أزمتك؟

محمود طاهر، رئيس الأهلى أكثر من وقف بجانبى ضد بعض «المطبلاتية»، ولا داعى لذكر أسمائهم.

ترى أنك فشلت فى تجربة الاحتراف؟

بالطبع لا فهناك العديد من اللاعبين المصريين الذين عادوا بعد فترة قصيرة لماذا مروان فقط هو الفاشل وهو المذنب؟

ولكن لماذا لم تستكمل مسيرتك الاحترافية؟

أشعر أنها كانت سنة كئيبة، فالمدرب الذى اشترانى رحل بعد 5 مباريات ليتولى مدرب آخر، ثم تعرضت لإصابة ولكنى «قفلت» لأقرر العودة فى النهاية.

هل تعود لصفوف المنتخب فى كأس الأمم الأفريقية القادمة؟

بإذن الله فأنا أفعل كل ما عليا.. وهناك اتصالات دائمة تجمعنى بأعضاء الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى.

ترى أن مصر تعانى من أزمة هجومية؟

لا ولكن البعض يربط دائمًا بين المهاجم والتهديف ولنا فى فلافيو عبرة الذى ظل عامًا كاملًا دون أن يسجل ثم أصبح أحد هدافى الدورى المصرى.

هل تلقيت عرضًا من الزمالك قبل انتقالك للأهلى؟

نعم تلقيت عرضًا من الزمالك ولكنى كنت على وشك الانتقال للأهلى، ففضلت الاستمرار فى طريقى، وذلك مع كامل الاحترام للزمالك وإدارته.

وماذا عن علاقتك بمدربك حسام البدرى؟

مدرب محترم ويتعامل نفسيًا مع اللاعبين بشكل جيد، وكان له دور كبير فى استعادتى لجزء من مستواى وعودتى للتهديف.

من المهاجم الذى تحب لعبه؟

عماد متعب فهو هداف عالمى.. وعلى فكرة العمدة كان دائم النصح لى، وطالبنى بالتركيز والجد حتى أستعيد مكانتى، ومن هنا أتوجه له بالشكر على وقوفه بجانبى فى محنتى.

ما حقيقة رفضك الحقن أثناء العلاج؟

كنت أخشى أن يكون الحقن يحتوى على كورتيزون، ولكن سرعان ما وافقت بعد أن علمت أنها حقنة بلازما عادية، لن يكون لها أى تأثير سلبى فى المستقبل.

هل تشعر بالقلق من تفكير الأهلى فى التعاقد مع مهاجم جديد؟

أنا مجرد لاعب داخل الفريق، وقرار التعاقد مع أى لاعب قرار الجهاز الفنى.

لماذا يتراجع أداء لاعبى الإسماعيلى بعد انتقالهم للأهلى مؤخرًا؟

الضغوطات فى الأهلى كبيرة جدًا، بالإضافة لعامل التوفيق الذى يكون له دور كبير سواء فى ظهور لاعب بالشكل المطلوب أو العكس.

ما تعليقك على هجوم بعض أعضاء الإسماعيلى عليك بعد انتقالك للأهلى؟

الشخص الذى قال هذا منافق لأنى أملك فيديو يتحدث عنى بشكل جيد ثم قال العكس بعد ذلك.

وما حقيقة تمردك على الإسماعيلى من أجل الانتقال للأهلى؟

والله العظيم لم يحدث، فأنا كنت مريضا بمعرفة الإدارة.

كيف ترى مستوى الأهلى هذا الموسم؟

مستوى الأهلى جيد، وهو ما يظهر فى الفوز المتتالى الذى يحققه الفريق.

من أفضل لاعب فى مصر حاليًا؟

محمد صلاح وعبد الله السعيد، وأيمن حفنى، فهم الأفضل فى مصر حاليًا وصالح جمعة.

ماذا ينقص صالح جمعة؟

التركيز ثم التركيز الذى ينقص صالح جمعة، ولو اهتم وركز سيصبح أحسن لاعب فى مصر.

هل يعانى لاعبو الأهلى من الاضطهاد فى المنتخب؟

لا أرى ذلك حتى عندما كنت فى صفوف الإسماعيلى هذا الاحتقان يوجد فقط بين الجماهير والسوشيال ميديا.

كيف ترى مستوى اللاعبين المحترفين؟

هذه الفترة تشهد طفرة كبيرة، فهناك تريزيجيه ووردة وصلاح والننى، وأعتقد أن هذا الجيل يستحق الوصول لكأس العالم برفقة اللاعبين المحليين.

ما رأيك فى عودة الجمهور؟

أتمنى عودتهم، ولكن بشكل منظم وبدون عشوائية، فالجمهور يساعد اللاعبين على إخراج كل ما لديهم.

من صانع الألعاب الذى تتمنى أن يلعب معك؟

عبد الله السعيد وصالح جمعة وأيمن حفنى، فهم لاعبون يستطيعون توصيلك للمرمى من أقصر طريق.

وماذا عن حالتك الاجتماعية؟

لم أجد بعد بنت الحلال.

أسرتك زملكاوية أم أهلاوية؟

كلهم أهلاوية عدا والدى زملكاوى.

من المدرب الأجنبى الذى أضاف لمروان محسن؟

برادلى، كان مدربا محترما للغاية، وكوبر المدرب الحالى للفراعنة، وكنت أتمنى اللعب مع جوزيه، وسأكشف لك عن حديث دار بينى وبينه بعد الأولمبياد، قال لى نصًا منتظرك فى الأهلى فأنت لاعب كبير إلا أنه سرعان ما رحل عن الأهلى.

كيف ترى مستوى الزمالك؟

الزمالك يقدم عروضا جيدة، ولكن غلطة الزمالك كانت فى رحيل فيريرا، الذى نجح فى الفوز بالدورى والكأس مع الفريق الأبيض بعد غياب، أعتقد لو كان استمر كان الوضع سيختلف كثيرًا.

من الحارس الذى تقلق منه؟

عصام الحضرى وشريف إكرامى، ولكن مش ببقى قلقان ولكن هم حراس كبار.

كلمات

أبو تريكة:

الخطيب:

أحمد الشناوى:

حسام البدرى:

عماد متعب:

حسام غالى

تريزيجيه:

كوكا:

محمد صلاح:

باسم مرسى:

عمرو جمال:

جمهور الأهلى:

القلب الطيب.أسطورة عرفتها أثناء تصويرى معه أحد الإعلانات فهو بمثابة الأب.حارس كبير فى حالة التركيز سيكون له شأن آخر.إن شاء الله نحقق كل البطولات معاه.أتمنى له التوفيق وإن شاء الله يشارك ويكسر الدنيا قريبًا.: قائدنا المحنك.أتمنى أشوفك فى نادى أكبر.مظلوم إعلاميًا.أتمنى له التوفيق.زعلان منه عشان قصد يعور سعد سمير كانت باينه جدًا.سيبك من كلام الناس وهترجع الغزال قريبًا.هدفنا إسعادكم.