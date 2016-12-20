انتبه.. 7 علامات جسدية دليل على إصابتك بالاكتئاب

>كتبت آلاء الفقى
ذكر تقرير نشره الموقع الهندى" بولد سكاى"، 7 علامات جسدية تدل على الاكتئاب وتتضمن الآتى:
1. آلام الظهر:
فهى واحدة من الأعراض البدنية للاكتئاب، حيث إن عضلات الظهر يحدث بها توتر، ما ينتج عنها الألم.
2.تصلب فى الرقبة:
فكثير من الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب يعانون من تصلب الرقبة، وذلك بسبب تقلص العضلات فى الرقبة.
3.تغيرات الوزن:
لأن اختلال التوازن الكيميائى فى الدماغ بسبب الاكتئاب يمكن أن يسبب تقلبات فى الشهية، ما يؤدى إلى فقدان أو زيادة فى الوزن.
4.التعب:
من الأعراض الجسدية الأخرى على الاكتئاب، حيث يكون الشخص ليس لديه طاقة للخروج من السرير .
5.حساسية الجلد والطفح الجلدى:
فإن الالتهاب والحكة الجلدية، يمكن أن تكون عرضا جسديا للاكتئاب.
6.مشاكل عسر الهضم فى المعدة:
مثل الإمساك وأعراض القولون العصبى، ويمكن أيضًا أن تكون سببًا فى التقلبات الهرمونية الناتجة عن الاكتئاب.
7.تسوس الأسنان:
أثبتت دراسة أن الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب يمكن أن يواجهون مشكلات مثل تسوس الأسنان.
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