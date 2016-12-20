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الإسماعيلى يدرس الاعتماد على البدلاء أمام عرب الرمل بالكأس

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الإسماعيلى يدرس الاعتماد على البدلاء أمام عرب الرمل بالكأس الإسماعيلى يدرس الاعتماد على البدلاء أمام عرب الرمل بالكأس

>كتب سليمان النقر - نانسى القاضى

يبدأ الإسماعيلي غدا الأربعاء استعداداته لمواجهة فريق عرب الرمل يوم 25 ديسمبر الجارى في دور الـ32 من بطولة كأس ، والتي يسعي خلالها الفريق منح الفرصة فيها لعدد من اللاعبين البعيدين عن المشاركة في المباريات الرسمية بالدورى مثل محمد صبحى ومحمود عبد العزيز وكريم بامبو وأحمد جمال والاحتياطيين مثل شريف عبد الفضيل وسامح عبد الفضيل وتوريك جبرين وعمورى عبد الفتاح.

ويستأنف فريق الإسماعيلى تدريباته الجماعية غدا الأربعاء بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين لمدة 48 ساعة أمس الاثنين واليوم الثلاثاء بعد الانتهاء من مواجهة بتروجت في الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدورى العام والتي تعادل فيها الفريقين بهدف لكل فريق.


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