أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - إيهاب عادل و مينا سامي "مخترعين"|خريجي حقوق وتجارة كيف إستطاعوا التغلب على العقبات -
ملاعب ONsport: جولة في أهم الأخبار المصرية والعالمية الرياضية - الأربعاء 12 أبريل 2017 -
تلاميذ مدرسة بالبحيرة يشكلون بأجسادهم عناقا بين الهلال و الصليب -
"الإعلاميين" تُعلن أماكن توزيع استمارات طلب القيد بجداول النقابة -
تكريم 25 طالبًا من حفظة القرآن الكريم بقنا -
بالصور.. وزير الثقافة ومحافظ الأقصر يتفقدان معرض الكتاب قبل ساعات من افتتاحه -
عاجل| مدينة الغردقة تشهد مأساة منذ قليل.. والصحة تصدر بيان بعد نقل الضحايا لمستشفى الغردقة العام -
السفيرة عزيزة - أكاديمية البحث العلمي تحتفل بالفائزين في معرض جينيف الدولي للإبتكار -
السفيرة عزيزة - مينا سامي " طالب بكلية حقوق " ... مخترع موتور سيارة يعمل بدون وقود -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت - الأربعاء 12-4-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزراء خارجية اليونان وبلجيكا وإسبانيا وكرواتيا وهولندا يصلون القاهرة

Google+ Print
وزراء خارجية اليونان وبلجيكا وإسبانيا وكرواتيا وهولندا يصلون القاهرة وزراء خارجية اليونان وبلجيكا وإسبانيا وكرواتيا وهولندا يصلون القاهرة

>كتب محمد طنطاوى

وصل إلى مطار القاهرة الدولى، منذ قليل، وزراء خارجية اليونان وكرواتيا وهولندا وبلجيكا ولوكسمبورج وأسبانيا للمشاركة فى فعاليات الاجتماع الرابع لوزراء الخارجية العرب ودول الاتحاد الأوروبى.

 

ووصل إلى القاهرة "نيكوس كوتزياس" وزير خارجية اليونان، و "دافور ايفو شتاير" وزير الخارجية الكرواتى، ووزير خارجية هولندا "بيرت كوندرس"، ووزير خارجية بلجيكا "ديديه ريندرز"، ووزير خارجية لوكسمبورج "جان اسيلبورن"، بالإضافة إلى "خوسيه مارجايو" وزير الخارجية الإسبانى.

 

ويترأس الاجتماع خميس الجهيناوى وزير الشئون الخارجية التونسى، بصفته رئيسًا للدورة الحالية لمجلس وزراء الخارجية العرب، وفيديريكا موغيرينى نائبة رئيس المفوضية الأوروبية والممثل السامى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبى.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365