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الحكيم يبحث مع نائب رئيس وزراء الأردن سبل مشاركة العراق بالقمة العربية

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الحكيم يبحث مع نائب رئيس وزراء الأردن سبل مشاركة العراق بالقمة العربية الحكيم يبحث مع نائب رئيس وزراء الأردن سبل مشاركة العراق بالقمة العربية

> بغداد أ ش أ

بحث رئيس التحالف الوطن العراقى عمار الحكيم، مع نائب رئيس الوزراء الأردنى للشؤون الاقتصادية جواد العنانى أسس دعم مؤتمر القمة العربية، المزمع انعقاده فى العاصمة الأردنية عمان مارس المقبل ومشاركة العراق بتمثيل عالى المستوى فيه.

 

وناقش الحكيم خلال لقائه فى بغداد مساء الاثنين مع نائب رئيس الوزراء الأردنى أخر المستجدات والتطورات على الأصعدة الاقتصادية والأمنية والسياسية.

 

ولفت الحكيم إلى قرب الانتهاء من تصفية تنظيم داعش الإرهابى وإعلان تحرير كافة الأراضى العراقية بجهود القوات العسكرية العراقية بكافة صنوفها، مؤكدا أن العراقيين فى الوقت الذى يحاربون فيه الإرهاب وينتصرون عليه فإنهم يعدون العدة لمشروع سياسى ناضج هدفه بناء الدولة وسيخلق استقرارا سياسيا واجتماعيا.

 

وأدان ما تعرضت له مدينة الكرك الأردنية من عملية إرهابية ..وقدم تعازيه للشعب الأردنى ولقيادته متمنياً للجرحى الشفاء العاجل، وأكد ضرورة تضافر جهود دول العالم كافة لمواجهة الخطر العالمى المشترك المتمثل بعصابات داعش.

 

من جانبه هنأ جواد العنانى العراق بالانتصارات المتحققة على داعش..ونقل للحكيم تحيات القيادة الأردنية وحرصها على إقامة افضل العلاقات وترسيخها بين البلدين لما فيه من مصلحة الشعبين.

 

ودعا العنانى لمشاركة فاعلة للعراق بمؤتمر القمة العربية..منوها بزيارة الحكيم ووفد التحالف الوطنى الاخيرة الى الأردن.. مؤكدا حرص بلاده على تطوير العلاقات مع العراق وفتح آفاق التعاون المشترك فى مختلف المجالات.


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