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دراسة: 3 أكواب من القهوة تحميك من مرض الزهايمر

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دراسة: 3 أكواب من القهوة تحميك من مرض الزهايمر دراسة: 3 أكواب من القهوة تحميك من مرض الزهايمر

>كتبت نهى طارق

وجدت دراسة جديدة قدمها معهد المعلومات العلمية أن الأشخاص الذين يتناولون ما بين ثلاثة وخمسة أكواب من القهوة يوميًا قل عندهم خطر الإصابة بمرض الزهايمر والخرف، ومرض باركنسون بنسبة تصل إلى 27% نشر نتائج هذه الدراسة موقع  Fox News. 

 

وقال أحد المشاركين فى الدراسة إن "استهلاك القهوة المعتدل يمكن أن يلعب دورًا مهمًا فى الحد من التدهور الإدراكى الذى من شأنه أن يؤثر على النتائج الصحية والإنفاق على الرعاية الصحية".

 

وأضافت الدراسة أن القهوة بها كافيين ومضادات الأكسدة والبوليفينول وهذه عناصر وعوامل من المرجح أن تساهم فى هذا الاكتشاف العلمى.

 

وأشار التقرير إلى أن دور الكافيين فى الحد من التدهور المعرفى كان فعالاً بشكل خاص عند الرجال المسنين ومن أهم التحديات التى واجهتهم فقدان الوزن.

 

واختتمت الدراسة بأن استهلاك ما يصل إلى 400 ملليجرام من القهوة يوميًا (أو ما يقرب من خمسة أكواب) لا يثير أى مخاوف صحية مباشرة.

 

وأضافت هذه الدراسة أن هناك العديد من الأبحاث أثبتت فوائد القهوة فى حرق وتعزيز مستويات الطاقة فى الجسم وتقليل مخاطر الإصابة بمرض السكر.


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