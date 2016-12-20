6 أسباب للعمى المؤقت منها وجود النباتات

كتبت: نهى طارق

يحدث العمى المؤقت عندما تتراكم الترسبات الدهنية فى الأوعية الدموية الذى يحدث بسبب العديد من الأسباب منها مرض السكرى، وارتفاع ضغط الدم، والتدخين، أو ارتفاع الكولسترول فى الدم، حيث يمكن لهذه القطع أن تعرقل دخول الدم إلى الأوعية الدموية والعين الأمر الذى يسبب العمى المؤقت.

وقد رصد موقع Health Line أهم العوامل التى تتسبب فى الإصابة بالعمى المؤقت ومنها:

1- المواد الكيميائية

كثير من المواد الكيميائية يمكن أن تسبب العمى المؤقت خاصة عندما ترش على العينين.

2- الاضطرابات النفسية

تقول الدراسات إنه حال التعرض للضغط النفسى أو العاطفى الشديد تتحول أعراض هذا الضغط من نفسية إلى جسدية ومن أهم هذه الأعراض الإصابة بالعمى المؤقت.

3- مضاعفات على القلب

مشاكل فى القلب يمكن أن تسبب العمى المؤقت على سبيل المثال حالة تسمى "تسلخ الأبهر" تحدث عندما يحدث تمزق فى جدار الشريان الأبهر الدم الذى يتسبب فى تغيير خصائص تدفق الدم فى بقية أنحاء الجسم. فيحدث عرقلة واضطرابات فى وصول المقدار اللازم من الأكسجين إلى مناطق الدماغ التى تتحكم فى الرؤية الذى يؤدى فى النهاية إلى فقدان الرؤية مؤقتة.

4- الضغط على الجمجمة

السوائل التى تتراكم حول الأغشية فى الجمجمة يمكن أن يزيد الضغط على النهايات العصبية أو القناة البصرية ما يؤدى إلى الاصابة بالعمى المؤقت.

5- مرض فقر الدم المنجلي

وهذا مرض وراثى يزيد من خطر أمراض العيون.

6- وجود النباتات

تؤكد الدراسات أن النباتات التى تحتوى على قلويدات وجليكوسيدات يمكن أن تقلل من رؤية أو تسبب العمى المؤقت.