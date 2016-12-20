مباحث التموين بسوهاج تضبط 20 طن سكر بمركز تعبئة قبل بيعها بالسوق السوداء

سوهاج محمود مقبول

شنت إدارة مباحث التموين بسوهاج حملة مكبرة بإشراف اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، والعميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العقيد محمد نصحى، مدير إدارة مباحث التموين، وذلك لتحقيق أقصى رقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل.

وذلك عقب ورود معلومات لإدارة مباحث التموين أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام صاحب مركز لتعبئة السكر التموينى بدائرة مركز أخميم بحيازة وتجميع كميات من السكر مجهولة المصدر بدون فواتير تدل على حيازة تلك الكميات لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكن ضباط إدارة مباحث التموين ووحدة مباحث مركز أخميم من ضبط "على . ف . ع . ا " 30 سنة، يقيم بدائرة مركز أخميم لحيازة وتجميع كميات من السكر مجهولة المصدر، لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، وتم ضبط "20" طن سكر، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد بيعها بالسوق السوداء، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 16179 جنح مركز أخميم لسنة 2016 وجارى العرض على النيابة العامة.