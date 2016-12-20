أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - إيهاب عادل و مينا سامي "مخترعين"|خريجي حقوق وتجارة كيف إستطاعوا التغلب على العقبات -
ملاعب ONsport: جولة في أهم الأخبار المصرية والعالمية الرياضية - الأربعاء 12 أبريل 2017 -
تلاميذ مدرسة بالبحيرة يشكلون بأجسادهم عناقا بين الهلال و الصليب -
"الإعلاميين" تُعلن أماكن توزيع استمارات طلب القيد بجداول النقابة -
تكريم 25 طالبًا من حفظة القرآن الكريم بقنا -
بالصور.. وزير الثقافة ومحافظ الأقصر يتفقدان معرض الكتاب قبل ساعات من افتتاحه -
عاجل| مدينة الغردقة تشهد مأساة منذ قليل.. والصحة تصدر بيان بعد نقل الضحايا لمستشفى الغردقة العام -
السفيرة عزيزة - أكاديمية البحث العلمي تحتفل بالفائزين في معرض جينيف الدولي للإبتكار -
السفيرة عزيزة - مينا سامي " طالب بكلية حقوق " ... مخترع موتور سيارة يعمل بدون وقود -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت - الأربعاء 12-4-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مباحث التموين بسوهاج تضبط 20 طن سكر بمركز تعبئة قبل بيعها بالسوق السوداء

Google+ Print
مباحث التموين بسوهاج تضبط 20 طن سكر بمركز تعبئة قبل بيعها بالسوق السوداء مباحث التموين بسوهاج تضبط 20 طن سكر بمركز تعبئة قبل بيعها بالسوق السوداء

>سوهاج محمود مقبول

شنت إدارة مباحث بسوهاج حملة مكبرة بإشراف اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، والعميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العقيد محمد نصحى، مدير إدارة مباحث التموين، وذلك لتحقيق أقصى رقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل.

 

وذلك عقب ورود معلومات لإدارة مباحث التموين أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام صاحب مركز لتعبئة السكر التموينى بدائرة مركز أخميم بحيازة وتجميع كميات من السكر مجهولة المصدر بدون فواتير تدل على حيازة تلك الكميات لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

 

وبعد تقنين الإجراءات، تمكن ضباط إدارة مباحث التموين ووحدة مباحث مركز أخميم من ضبط "على . ف . ع . ا " 30 سنة، يقيم بدائرة مركز أخميم لحيازة وتجميع كميات من السكر مجهولة المصدر، لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، وتم ضبط "20" طن سكر، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد بيعها بالسوق السوداء، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 16179 جنح مركز أخميم لسنة 2016 وجارى العرض على النيابة العامة.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
«بقالي الإسكندرية» يشكون من الأرز الهندي.. والتموين: ضروري

«بقالي الإسكندرية» يشكون من الأرز الهندي.. والتموين: ضروري

الأخبار - لجنة تنقية بطاقات التموين تطالب المواطنين بتحديث بياناتهم حتى 30 يونيو القادم

الأخبار - لجنة تنقية بطاقات التموين تطالب المواطنين بتحديث بياناتهم حتى 30 يونيو القادم

الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو

الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو

"بقالي التموين" تعلن حل أزمة ماكينات صرف المقررات التموينية

"بقالي التموين" تعلن حل أزمة ماكينات صرف المقررات التموينية