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الزمالك يعسكر اليوم استعداداً لمواجهة الانتاج الحربى

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الزمالك يعسكر اليوم استعداداً لمواجهة الانتاج الحربى الزمالك يعسكر اليوم استعداداً لمواجهة الانتاج الحربى

>كتب أحمد توفيق و عمرو جاب الله

يدخل فريق الزمالك معسكرا مغلقا اليوم الثلاثاء ، فى أحد فنادق منطقة التجمع الخامس استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربى غدا الأربعاء فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الأول لمسابقة الدورى الممتاز ، ويخوض الأبيض مرانه الأخير مساء اليوم بملعب السلام الذى سيستضيف موقعة الغد .

وينوى جهاز الزمالك عدم إجراء تعديلات فى التشكيل الأبيض أمام الانتاج الحربى بعد المستوى المتميز للاعبين فى مباراة الاتحاد السكندرى التى حسمها الأبيض بهدفين نظيفين، مع إمكانية تواجد أيمن حفنى فى التشكيلة الأساسية على حساب النيجيرى ستانلى بعد مستواه المتميز أمام زعيم الثغر بينما سيكون باقى التشكيل كما هو بدون تعديل .


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