اليوم..نظر تجديد حبس معاون مباحث الأميرية و3 أمناء شرطة بتهمة تعذيب مجدى مكين

كتب كريم صبحى

تنظر محكمة جنح الأميرية المنعقدة بمصر الجديدة، اليوم الثلاثاء، أمر تجديد حبس معاون مباحث قسم الأميرية كريم مجدى، و3 أمناء شرطة فى اتهامهم بتعذيب مجدى مكين حتى الموت.

وقررت النيابة فى وقت سابق، حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، وأخلت سبيل 6 أمناء آخرين بكفالة 3 آلاف جنيه لكل منهم.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم تعذيب أفضى إلى الموت، والإضرار العمدى بجهة العمل "وزارة الداخلية"، وإحداث الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعى لرفقاء مجدى مكين، واستعمال القسوة، كما اتهمت الضابط بالتزوير فى محضر الضبط.

وخلال التحقيقات واجهت النيابة المتهمين بتقرير الطب الشرعى الخاص بوفاة مجدى مكين وإصابات رفقائه، وكاميرات المراقبة.

وتسلمت النيابة تقرير الطب الشرعى الخاص بوفاة مكين فى قسم الأميرية، وأوضحت أن تقرير الطب الشرعى جاء مشابهًا لأقوال زملاء الضحية، التى أفادت تعرضه للتعذيب عن طريق الوقوف على ظهره وشد يديه للخلف.

وكشفت التحقيقات، عن أن كاميرات مراقبة قسم شرطة الأميرية التى تحفظت عليها النيابة، أظهرت مشهد تعرض زملاء مجدى مكين للضرب.