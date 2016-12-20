بالفيديو: زغرودة هند صبري لبنت بلادها فريال يوسف

تحول عيد ميلاد الممثلة فريال يوسف لليلة تونسية بامتياز بوسط القاهرة، بعدما انضمت المطربة لطيفة بأغنيات من الفولكلور الشعبي، مع رقص وزغاريد من الممثلة هند صبري، ومجموعة من الفتيات التونسيات المتواجدات بالقاهرة، وغابت عن المشهد النجمة درة بسبب انشغالها بتصوير فيلم "تصبح على خير" أمام النجم تامر حسني، كما غابت كل شقيقاتها بالمسلسل الذى يعرض حاليا "السبع بنات".

فريال قامت عبر حسابها الشخصي بموقع إنستقرام بتوثيق لحظة دخول هند صبري ولطيفة لاحتفالية عيد الميلاد بصحبة "تورتة"، وعلى الفور قامت لطيفة بتقديم أغنية باللهجة الدارجة التونسية ورقصت على ايقاعها الفنانة هند صبري التي أطلقت بنهاية الأغنية زغرودة مدوية.

يذكر أن الاحتفال أقيم فور عودة فريال يوسف من اليونان بعد تصوير بعض المشاهد الخارجية لمسلسلها الجديد "الضاهر" أمام المطرب محمد فؤاد والمقرر عرضه بماراثون دراما رمضان 2017.

غناء لطيفة وزغرودة هند صبري بعيد ميلاد فريال يوسف