تكريم الراحل ملحم بركات وأغنية جديدة في بداية العام الجديد

يتواصل تكريم الموسيقار الراحل ملحم بركات في أكثر من مناسبة وعبر أكثر من جهة، وآخرها في صالة السفراء في كازينو لبنان من قبل شركة "أم سي" العالمية لصاحبها غسان شبل.

تم التكريم بحضور شخصيات فنية وإجتماعية وألقى الشاعر ميشال جحا كلمة بالمناسبة، قبل ان يتم تسليم الدرع التكريمي للفنانة مي حريري ونجلها ملحم جونيور.

من ناحية أخرى، أفادت بعض المعلومات أن عائلة ملحم بركات تفكر بإصدار أغنية جديدة في بداية العام الجديد، كان قد سجلها الموسيقار قبل نحو عام تقريباً.