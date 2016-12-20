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الإعلامي اللبناني نيشان يُفاجئ جمهور سعد المجرد بهذه التغريدة

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الإثنين 19-12-2016 22:41

نشر الإعلامي اللبناني نيشان يوم الجمعة الماضي عبر حسابه الخاص على الموقع الإجتماعي "تويتر" تغريدة تخص قضية الفنان المغربي سعد المجرد المعتقل بسبب تهمة الاغتصاب.

وجاء في تغريدة نيشان: "سعد المجرد... أخبار سارة... قريباً"، دون أن يكشف المزيد من التفاصيل حول سبب هذه التغريدة، وهو الشيء الذي أفرح جمهور سعد من داخل المغرب وخارجه. غير أن محامي سعد الأستاذ إبراهيم الراشيدي قال لسيدتي نت باقتضاب: "لاشيء مؤكد و كل شيء ممكن ، لكن ليس قبل 24 ديسمبر الجاري. كلنا أمل في أن يطلق سراح سعد و يجب أن نترك العدالة الفرنسية تقول كلمتها وفق المساطر و الإجراءات القانونية".

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سيدتي