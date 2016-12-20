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بلاك شينا تنفصل عن روب كارداشيان..وفضيحة تكشف نواياها

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الثلاثاء 20-12-2016 01:01

صرحت النجمة الأمريكية بلاك شينا Blac Chyna أنها انفصلت عن خطيبها نجم تلفزيون الواقع روب كارداشيان Rob Kardashian، شقيق النجمة العالمية كيم كارداشيان.

ونشرت بلاك رسالة على إنستقرام قالت فيها "ساعدت روب كثيراً إلا أنني سئمت من عدم تغيّره".

ولم يمض الانفصال بسلام، إذ أن أحد قراصنة الإنترنت اخترق حساب النجمة على موقع انستقرام، ونشر بعض الصور لها، ومحادثات أظهرت أن نيتها لم تكن طيبة مع خطيبها وأفراد عائلته.

وتضمنت المنشورات صوراً فيها محادثات تتحدث فيها بلاك عن نيتها ترك خطيبها لأنه شخصية كسولة وسمين وغير آمن.

وقام المخترق بنشر بعض الصور الأخرى التي تقول بأن النجمة حاولت استخدام لقب عائلة "كارداشيان" للشهرة ولم تحب روب يوماً، إضافة إلى محاولتها استفزاز حبيبها السابق تيغا، والذي هو الآن حبيب نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر الأخت غير الشقيقة لروب.

وعلى أثر ذلك، دشنت النجمة البالغة من العمر 28 عاماً، حساباً جديداً لها في الحال وكتبت قائلة: "أحد الأشخاص اخترق حسابي وهو شخص فعلاً مجنون".

يشار إلى أن روب نشر قال فيه إن خطيبته تركته وأخذت طفلتهما دريم معها إضافة إلى أثاث المنزل، وأنه حزين للغاية أنه أصبح جزءاً من خطتها الشريرة.

 

 

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