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مارك أنتوني يعلن طلاقه.. ما علاقة جينيفر لوبيز و"قبلة الموسم"؟

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الثلاثاء 20-12-2016 02:34

أعلن النجم العالمي مارك أنتوني Marc Anthony طلاقه من زوجته شانون دي ليما Shannon De Lima بشكل نهائي.

وقال أنتوني في بيان له:"قررنا إنهاء زواجنا الذي استمر سنتين، نطلب منكم احترام خصوصيتنا خلال هذه الفترة الصعبة، ولن يتم إصدار أي تعليق من قِبلنا حول هذه المسألة الشخصية".

وقال مصدر مقرب من الطرفين لـمجلة People الأمريكية، إن انشغال مارك (48 عاماً) الدائم في عمله أدى إلى إنهاء هذا الزواج، خصوصاً أن شانون (28 عاماً) تشعر وكأن شريك حياتها يعيش على كوكب آخر .

وحسب ما يعتقد البعض، فإن القبلة التي تبادلها مارك مع طليقته جينيفر لوبيز Jennifer Lopez خلال حفل توزيع جوائز Latin Grammy Awards الـ17، أشعلت نار الحب من جديد، ما دفع النجم للإنفصال عن زوجته عارضة الأزياء بعد يوم واحد من تاريخ القبلة.

 

هل تعود المياه إلى مجاريها بين جينيفر لوبيز ومارك أنتوني؟

 

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