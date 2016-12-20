كشافة «رسل السلام» تشارك في نشر ثقافة النزاهة وحماية المال العام بين شرائح المجتمع

شاركت كشافة رسل السلام في فعاليات اليوم الدولي لمكافحة الفساد، الذي أقيم بمدارس مدينة ينبع الصناعية، ودشنه مدير عام الخدمات العامة بالهيئة الملكية بينبع م. موسى المالكي، بهدف توعية المجتمع ضد الفساد ونشر ثقافة النزاهة بين شرائحه المختلفة، وتعزيز القيم والسلوك الأخلاقي وتنمية الوازع الديني، والتوعية بأهمية حماية المال العام، والمحافظة على المرافق والممتلكات العامة. ومن أبرز الفعاليات التي يتم تنفيذها في هذه المناسبة برامج تطبيقية للوعد والقانون الكشفي للأشبال والكشافة المشاركين لمتطلبات الحصول على شارة النزاهة، بالإضافة إلى تعزيز السلوكيات الإيجابية بين معلمي وطلاب المدارس والتحذير من خطورة الفساد، وتم من خلال هذا المناسبة تفعيل الإذاعة الصباحية والمسابقات الفردية بمجالات التربية الدينية والاجتماعية والوطنية ضمن المنهج الكشفي، وتوزيع المطويات التوعوية والكتيبات المخصصة بالمناسبة.

يشار أن تنفيذ مثل هذه البرامج يأتي في إطار اتفاقية المفاهمة بين جمعية الكشافة العربية السعودية بمختلف قطاعاتها الكشفية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) لكونها مؤسسة شبابية تربوية تعنى في كثير من برامجها بتوعية المجتمع وتثقيفه في جميع المناطق والمحافظات حرصا منها على امتثال قيم النزاهة ومن أهمها الأمانة والمسئولية والإنجاز والعدالة والمبادرة والوضوح والشفافية.

من جهة أخرى، التقى عضو اللجنة الكشفية العالمية، الرئيس الفخري للاتحاد الكشفي لرواد الكشافة والمرشدات، د. عبدالله الفهد، المستشار في السفارة الكورية د. كيم جونج هاي، في مكتبه بالسفارة في الرياض.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين بلدان العالم في الاطار الكشفي والتعاون المشترك والتواصل بين الكشافة الاعضاء في الاقاليم الكشفية، وحضر اللقاء مفوض العلاقات العامة بجمعية الكشافة العربية السعودية، سالم بن عوض آل مهنا.