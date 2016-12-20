أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - إيهاب عادل و مينا سامي "مخترعين"|خريجي حقوق وتجارة كيف إستطاعوا التغلب على العقبات -
ملاعب ONsport: جولة في أهم الأخبار المصرية والعالمية الرياضية - الأربعاء 12 أبريل 2017 -
تلاميذ مدرسة بالبحيرة يشكلون بأجسادهم عناقا بين الهلال و الصليب -
"الإعلاميين" تُعلن أماكن توزيع استمارات طلب القيد بجداول النقابة -
تكريم 25 طالبًا من حفظة القرآن الكريم بقنا -
بالصور.. وزير الثقافة ومحافظ الأقصر يتفقدان معرض الكتاب قبل ساعات من افتتاحه -
عاجل| مدينة الغردقة تشهد مأساة منذ قليل.. والصحة تصدر بيان بعد نقل الضحايا لمستشفى الغردقة العام -
السفيرة عزيزة - أكاديمية البحث العلمي تحتفل بالفائزين في معرض جينيف الدولي للإبتكار -
السفيرة عزيزة - مينا سامي " طالب بكلية حقوق " ... مخترع موتور سيارة يعمل بدون وقود -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت - الأربعاء 12-4-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

كشافة «رسل السلام» تشارك في نشر ثقافة النزاهة وحماية المال العام بين شرائح المجتمع

Google+ Print
كشافة «رسل السلام» تشارك في نشر ثقافة النزاهة وحماية المال العام بين شرائح المجتمع كشافة «رسل السلام» تشارك في نشر ثقافة النزاهة وحماية المال العام بين شرائح المجتمع

شاركت كشافة رسل السلام في فعاليات اليوم الدولي لمكافحة الفساد، الذي أقيم بمدارس مدينة ينبع الصناعية، ودشنه مدير عام الخدمات العامة بالهيئة الملكية بينبع م. موسى المالكي، بهدف توعية المجتمع ضد الفساد ونشر ثقافة النزاهة بين شرائحه المختلفة، وتعزيز القيم والسلوك الأخلاقي وتنمية الوازع الديني، والتوعية بأهمية حماية المال العام، والمحافظة على المرافق والممتلكات العامة. ومن أبرز الفعاليات التي يتم تنفيذها في هذه المناسبة برامج تطبيقية للوعد والقانون الكشفي للأشبال والكشافة المشاركين لمتطلبات الحصول على شارة النزاهة، بالإضافة إلى تعزيز السلوكيات الإيجابية بين معلمي وطلاب المدارس والتحذير من خطورة الفساد، وتم من خلال هذا المناسبة تفعيل الإذاعة الصباحية والمسابقات الفردية بمجالات التربية الدينية والاجتماعية والوطنية ضمن المنهج الكشفي، وتوزيع المطويات التوعوية والكتيبات المخصصة بالمناسبة.

يشار أن تنفيذ مثل هذه البرامج يأتي في إطار اتفاقية المفاهمة بين جمعية الكشافة العربية بمختلف قطاعاتها الكشفية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) لكونها مؤسسة شبابية تربوية تعنى في كثير من برامجها بتوعية المجتمع وتثقيفه في جميع المناطق والمحافظات حرصا منها على امتثال قيم النزاهة ومن أهمها الأمانة والمسئولية والإنجاز والعدالة والمبادرة والوضوح والشفافية.

من جهة أخرى، التقى عضو اللجنة الكشفية العالمية، الرئيس الفخري للاتحاد الكشفي لرواد الكشافة والمرشدات، د. عبدالله الفهد، المستشار في السفارة الكورية د. كيم جونج هاي، في مكتبه بالسفارة في الرياض.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين بلدان العالم في الاطار الكشفي والتعاون المشترك والتواصل بين الكشافة الاعضاء في الاقاليم الكشفية، وحضر اللقاء مفوض العلاقات العامة بجمعية الكشافة العربية السعودية، سالم بن عوض آل مهنا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
صراع البرلمان والقضاء يقترب.. هل تخطف السعودية «تيران وصنافير» من تحت القبة؟

صراع البرلمان والقضاء يقترب.. هل تخطف السعودية «تيران وصنافير» من تحت القبة؟

بالفيديو.. واقعة تحرش مروعة بالسعودية شملت محاولة تعرية فتاة

بالفيديو.. واقعة تحرش مروعة بالسعودية شملت محاولة تعرية فتاة

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية