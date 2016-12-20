سعوديون ينافسون على جوائز خريجي بريطانيا

السفير سايمون كوليس

كشفت السفارة البريطانية في المملكة أمس ترشيح تسعة سعوديين لجوائز خريجي المملكة المتحدة للعام 2017م، بينهم سبعة رجال وسيدتين، حيث أجرت لجنة الجوائز ضمت الفائزين بجوائز العام الماضي تقييم طلبات خريجي الجامعات البريطانية، وتم التحقق من طلبات المرشحين النهائيين من قبل مؤسسات التعليم العالي البريطانية، وسيتم تكريم الفائزين في مارس 2017م بحضور السفير البريطاني في المملكة السيد سايمون كوليس، ومدير المجلس الثقافي البريطاني أمير رامزان.

من جهته قدم السفير البريطاني السيد سايمون كوليس التهنئة لمن تمكنوا من الوصول إلى المرحلة النهائية والذين يعدون قادة في مجالاتهم حيث سخروا خبراتهم الدراسية المكتسبة من الجامعات البريطانية للمساهمة بشكل إيجابي في مجتمعاتهم، ومهنهم، ودولهم.

وأوضح مدير المجلس الثقافي البريطاني أمير رامزان أن عدد المتقدمين من المملكة العربية السعودية جاء نحو (140) مرشحاً، "وكانت عملية اختيار المتسابقين النهائيين صعبة جداً، حيث أنّهم يمثلون نسبة بسيطة من الخريجين المرموقين الذين يقومون بأعمال مبهرة، ويستحقون جميعاً الاحتفاء بهم، فهم فخر لجامعاتهم التي تخرجوا منها، وسيصبحون مصدر إلهام للأجيال القادمة من الطلاب الدوليين".

فيما لفتت السفارة البريطانية إلى أنّ هذه الجوائز تمنح للخريجين الدوليين ممن تخرجوا من الجامعات البريطانية خلال الخمس عشرة سنة الماضية من إحدى الجامعات البريطانية، وأن هذه الجوائز سيتم تقديمها عبر ثلاث فئات، حيث تكرم الإنجازات المحققة من قبل المحترفين في مجال الأعمال، ورواد الأعمال وقادة المجتمع، الذين بإمكانهم إيضاح كيفية تأثير تعليمهم البريطاني على نجاحهم اللاحق.