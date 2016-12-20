جامعة جازان تنظم مسابقة القرآن والسنة للطلاب والطالبات

نظمت عمادة شؤون الطلاب بجامعة جازان المسابقة الكبرى لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية التي يتنافس عليها طلاب وطالبات الجامعة، وذلك بمسرح كلية التربية للبنين وكلية التربية للبنات بصبيا والتي تستمر المسابقة على مدار أسبوع، بحضور محكمين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وشملت مسابقة القرآن الكريم على ثلاثة مستويات في حفظ القرآن؛ وهي حفظ القرآن كاملا؛ وحفظ عشرين جزءا، وحفظ عشرة أجزاء، وشملت مسابقة السنة النبوية المطهرة المستوى الأول حفظ الأربعين حديثا النووية مع الشرح، والمستوى الثاني حفظ الأربعين حديثا نوويا فقط.

وأوضح عميد شؤون الطلاب بالجامعة د. محمد حمود حبيبي مشاركة العديد من الطلاب والطالبات في المسابقات من مختلف الكليات، مؤكداً أن العمادة هيأت كافة التجهيزات والتنظيمات للمتسابقين لخوضها، وفي فرعي القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة شكلت لجنتان تعملان في توقيت واحد، الأولى بكليات البنات، والثانية للطلاب بقاعة الأمير محمد بن ناصر بمجمع الكليات بأبي عريش، ويشارك بها ويشرف عليها نخبة من أعضاء وعضوات هيئة التدريس بالجامعة.

ورصدت العمادة مكافآت مالية مجزية تصل إلى خمسة آلاف للفائز بالمركز الأول في كل فرع بكل شطر، إلى جانب شهادات الاستحقاق لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى بكل فرع، وترشيح الفائزين والفائزات للمشاركة في المسابقات المخصصة للبنين والبنات في أنحاء المملكة.