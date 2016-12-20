عشر سنوات جمعت «الجوازات» ومركز المعلومات الوطني و«علم»

احتفلت المديرية العامة للجوازات يوم أمس بمرور عشر سنوات على الشراكة الإستراتيجية مع مركز المعلومات الوطني وشركة «عِلم» في مدينة الرياض، والتي بدأت هذه الشراكة منذ إطلاق خدماتها الإلكترونية وتأسيس المشروعات المشتركة لخدمة المواطن والمقيم.

وأكدت الجوازات أن هذا الاحتفال يهدف إلى تعميق الشراكة وإبراز النجاحات المتواصلة، فقد حققت المديرية العامة للجوازات منذ عشر سنوات إنجازات عديدة بخدمات مبتكرة اختصرت المسافات والأوقات والتكاليف وساعدت المستفيدين على إنهاء إجراءاتهم في دقائق معدودة عبر العديد من المشروعات الضخمة.

حضر اللقاء المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، ورئيس تحرير جريدة الرياض الأستاذ فهد العبدالكريم، ود.أسامة ألطف رئيس مؤسسة البريد السعودي المكلف، ومدير عام مركز المعلومات الوطني د. طارق الشدي، والرئيس التنفيذي لشركة «عِلم» د. عبدالرحمن الجضعي، وعدد من قياديي ومنسوبي الجوازات ومركز المعلومات الوطني وشركة علم، وكذلك عدد من الإعلاميين.

بدأ الحفل بكلمة لمدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى ثمن مدير فيها الدور الذي قام به منسوبو مركز المعلومات الوطني والمديرية العامة للجوازات والبريد السعودي "واصل" وشركة "علم" خلال الفترة الماضية، وذلك بتقديم التعاون والمبادرة في كافة المشروعات؛ مما أدى إلى تطور تقني ملحوظ وصلت إليه خدمات الجوازات.

وقال اللواء اليحيى: "إننا نفخر بتنفيذ ملايين العمليات الإلكترونية على مدى العشر سنوات الماضية بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية وشركة علم، من خلال خدمات المديرية العامة للجوازات والتي استفاد منها جميع شرائح المجتمع"، مفيداً أنّ الشراكة الإستراتيجية توسعت وابتكرت حلولاً جديدة لتقديم خدماتها في مطارات المملكة ممثلة بمشروع "حياك" الذي تم تنفيذه في مطار الملك خالد بالرياض ومطار الملك عبدالعزيز بجدة ومطار الملك فهد بالدمام، والذي تم تنفيذه من خلال توظيف كفاءات سعودية مؤهلة لاستقبال ضيوف المملكة؛ حيث تم تدريبهم بدورات متخصصة تجاوزت (40) دورة، وخدموا أكثر من (16) مليون مسافر بإنهاء إجراءاتهم خلال دقائق معدودة، مؤكّداً أنّ خدمة "حياك" في منطقة الجوازات بصالات القدوم والمغادرة الدولية تعتبر الواجهة الأولى للقادمين إلى المملكة العربية السعودية والتي تركت لديهم انطباعاً جيداً حسب إحصائيات الأبحاث والدراسات.

من جهته أشاد مدير عام مركز المعلومات الوطني د. طارق الشدي بدور الشراكة بين الجوازات والمركز وما تقوم به الجوازات من إنجازات مميزة، مؤكداً أن عمق تلك الشراكة أدى إلى نقلة نوعية في تقديم الخدمات الإلكترونية الحكومية مما كان له الأثر الكبير والملموس على الأفراد والوزارات والقطاعات الحكومية والخاصة، منوهاً بالدور الفعَّال لمنسوبي الجوازات حيث كان لتجاوبهم ووعيهم ومبادراتهم بتنفيذ الخدمات الإلكترونية كبير الأثر في إنجاح هذه الشراكة واستمراريتها.

ومن جانبه أشاد رئيس مؤسسة البريد السعودي المكلف د. أسامة بن محمد صالح الطف بالشراكة الإستراتيجية بين الجوازات ومؤسسة البريد السعودي مؤكداً بأن خدمة المواطن والمقيم واجب على الجميع حيث أكد بأن الخدمات الإلكترونية أصبحت من الأساسيات في تقديم الخدمات بشكل سريع وآمن، مقدماً التبريكات لمدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى بالنجاح خلال العشر أعوام الماضية.

وفي السياق نفسه عبّر د. عبدالرحمن بن سعد الجضعي الرئيس التنفيذي لشركة «عِلم» عن شكره وامتنانه للمديرية العامة للجوازات ومركز المعلومات الوطني على منحهم الثقة لـ«علم» لتنفيذ مشروعات الخدمات الإلكترونية، مضيفاً: "إننا نفخر بمرور عشر سنوات كانت مليئة بالتحديات والإنجازات، التي ساعدت في الانتقال نحو تطبيق الحكومة الإلكترونية في المملكة، وأنّ هذه الحلول المبتكرة مع المديرية العامة للجوازات في التعاملات الإلكترونية توفر أعلى درجات الموثوقية والخصوصية؛ القابلة للتحديث والتطوير والترابط مع الجهات الحكومية الأخرى".

بعد ذلك شاهد الجميع فيلماً وثائقياً عن بداية العمل بالجوازات وصعوبة الإجراءات، وما كان يتكبده المواطن من مسافات للوقوف خلف طوابير طويلة، حتى انتهى به المطاف اليوم إلى تنفيذ إجراءاته بنفسه من داخل بيته أو مكتبه.

وفي نهاية الحفل كرمت المديرية العامّة للجوازات عددا من القطاعات والقيادات ومنسوبي القطاع لقاء جهودهم الكبيرة.

د. الجضعي أكّد على أهمية الشراكة بين القطاع العام والخاص

اللواء منصور التركي ورئيس التحرير المكلف فهد العبدالكريم

اللواء اليحيى متحدثاً عن واقع خدمات الجوازات

أسامة الطف متسلماً درعه التكريمي من اللواء اليحيى

جانب من الحضور (عدسة: نايف الحربي)