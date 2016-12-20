مساعد مدير تعليم الرياض يكرم الفائزين بجائزة «مبادرون»

أكد مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض للشؤون التعليمية محمود القويحص أن تحقيق طلابنا وطالباتنا لمراكز متقدمة في المسابقات العلمية الدولية دليل على ما يتمتع به الميدان التعليمي من أفكار ومبادرات إبداعية تعتمد على التعليم الإبداعي مبتعدة عن الطابع التقليدي.

وأشار القويحص في كلمته خلال حفل توزيع جائزة "مبادرون" والذي نظمته وحدة المبادرات الإبداعية بتعليم الرياض في مسرح جامعة دار العلوم، إلى أن الميدان التعليمي يزخر بالعديد من النماذج الإبداعية والمبادرات التي نفخر بها جميعاً.

وكان الحفل والذي حضره مساعد المدير العام للشؤون المدرسية حمد الشنيبر، وعدد من مديري مكاتب التعليم والمشرفين التربويين وقادة المدارس والطلاب المشاركون في عدد من المبادرات الإبداعية قد بدأ بجلسة حوارية تم خلالها استعراض أربع مبادرات مقدمة من معلمين وقادة مدارس، حيث استعرض ضيف الغامدي مبادرته (١٥ ثانية) ثم تحدث محمد المطيري عن مبادرته (تطبيق العزيزية للأجهزة الذكية)، بعد ذلك قدّم علي العامري مبادرته (المركز الإعلامي بثانوية الإمام عبدالعزيز بن محمد) ليعرض أخيرا عايض السبيعي مبادرته الإبداعية (مركز أطباء حفص التعليمي).

بعد ذلك تم تقديم عرض مرئي عن الجائزة وأوضح أن وحدة المبادرات الإبداعية تلقت من الميدان التعليمي بعد الإعلان عن استقبال المبادرات ٩٤٥ مبادرة وبعد الفحص والفرز المبدئي اجتازت ٣٠٠ مبادرة هذه المرحلة وبعد التحكيم والزيارات الميدانية تم اختيار ٤٨ مبادرة إبداعية.

تلا ذلك تقديم الطلاب لمبادراتهم وعرضها على الحضور للتصويت فيمابعد للمبادرة الإبداعية الفائزة.

وبعد التصويت حقق فريق بهجة الإبداعي المركز الأول فيما حصل فريق منهل على المركز الثاني وجاء فريق فينا خير ثالثا؛ وفي الختام كرّم القويحص الفرق الإبداعية الفائزة والمبادرون الفائزون والجهات الداعمة والجهات المشاركة.