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أمير الرياض يطلع على مشروعات «التعاونية للإسكان»

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أمير الرياض يطلع على مشروعات «التعاونية للإسكان» أمير الرياض يطلع على مشروعات «التعاونية للإسكان»

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم أمس, رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للإسكان بالرياض الدكتور عبدالله بن جلوي الشدادي. وأطلع الدكتور الشدادي سمو أمير منطقة الرياض على مشروعات تمولها الجمعية ومنها مشروع (وحدات سكنية) بحي النرجس ومشروعات جار التنسيق عليها مع وزارة الإسكان ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وأشاد الأمير فيصل بن بندر بما تقدمه الجمعية من خدمات وتعاون في قطاع الإسكان بالرياض، لافتاً إلى دور المؤسسات الاجتماعية المهم في إيجاد الحلول وتعزيزها.

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