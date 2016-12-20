أمير الشرقية: خاطفو الشيخ محمد سيقدمون للعدالة ولن يهدأ لنا بال حتى يعود سالماً

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية في جلسة الاثنينية مساء امس أن خاطفي القاضي المختطف الشيخ محمد الجيراني منذ نحو أسبوع سيجلبون للعدالة، وقال: "ليعلم الجميع أنه لن يهدأ لنا بال ولن يغفو لنا جفن حتى يعود الشيخ ‫محمد الجيراني‬ سالماً ‫ان شاء الله‬، وسيجلب الخاطفون للعدالة".

وتابع: "إن اختطاف قاضي الأوقاف والمواريث الشيخ ‫محمد الجيراني‬ حادثة غير معهودة على مجتمعنا وجريمة تُعد في الدرك الأسفل لأعمال الإرهاب‬"، مضيفا "نحن ‫أمة عربية‬ صرفة نشأنا على ‫مكارم الأخلاق‬ لا نفرط بالشرف، ننصر المظلوم، نفي بالعهد ولا ننقضه، ونستنكر ‫الخيانة‬".

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جانب من الجلسة

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