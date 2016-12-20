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تعاون مؤسسة الملك عبدالله والبنك الإسلامي لدعم مشروعات الشباب

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تعاون مؤسسة الملك عبدالله والبنك الإسلامي لدعم مشروعات الشباب تعاون مؤسسة الملك عبدالله والبنك الإسلامي لدعم مشروعات الشباب

التقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للأعمال الإنسانية، بمكتبه بمقر المؤسسة في الرياض أول من أمس، الدكتور بندر بن محمد حجار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

وناقش اللقاء عدداً من الأفكار لتنفيذ برامج مستقبلية مشتركة بين المؤسسة والبنك، تهدف إلى تعزيز روح ريادة الأعمال لدى الشباب السعودي ودعم مبادراتهم ومشروعاتهم ذات الابتكار والكفاءة والتميز.

واستعرض د. حجار سير العمل في عدد من المشروعات التي تنفذها مجموعة البنك الإسلامي بتمويل من مؤسسة الملك عبدالله الإنسانية، وأهمها: برنامج "فاعل خير"، وما أنجز في تنفيذ مشروع العيادات المتنقلة الذي يستهدف سبع دول في مناطق الفاقة التي تفتقر للخدمات الطبية وتبلغ كلفته مليار ريال سعودي، ومشروع إنشاء مجمع نيامي التعليمي للطالبات في النيجر الذي تبلغ كلفته 243 مليون ريال.

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