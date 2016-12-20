مركز التأهيل يستقبل طلاب الخدمة الاجتماعية بجامعة الإمام

استقبل مركز التأهيل الشامل للذكور التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض وفدا من جامعة الامام محمد بن سعود ضم د. عبدالله بن سعد الرشود استاذ الخدمة الاجتماعية والمستشار الاجتماعي والأسري وعددا من منسوبي الجامعة وطلاب الخدمة الاجتماعية، وذلك في اطار التعاون بين فرع الوزارة والجامعات السعوديه للتعرف على جهود المملكة في خدمة ورعاية ذوي الإعاقة، والاطلاع على البرامج والانشطة والخدمات التي يقدمها مركز التأهيل لرعاية الاشخاص ذوي الإعاقة وكذلك ربط الطلاب من خلال المقرر الدراسي لمادة الخدمة الاجتماعية في مجال رعاية المعاقين بالواقع الميداني. وقدم مدير المركز خضر الزهراني شرحاً مفصلاً عن الخدمات والبرامج المقدمة للمقيمين فيه، واصطحب الوفد في جولة على كافة مرافق المركز شملت القسم الطبي، والاجتماعي، والايوائي، والمرافق المخصصة للبرامج والانشطة.

كما قدم الدكتور محمد فؤاد رئيس القسم الطبي تعريفاً بدور القسم في التعامل مع ذوي الاعاقات، وتطرق الى مسببات الاعاقة وكل ما يتعلق بها عبر كلمة القاها في صالة ساب للعروض المرئية وعبر الطلاب عن سعادتهم بهذه الزيارة، مؤكدين استفادتهم مما شاهدوه، وقدموا شكرهم لادارة مركز التأهيل الشامل، ولمسؤولي الجامعة لحرصهم على تقديم كل ما يفيد الطالب في مجال تخصصه.