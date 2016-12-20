«الحملة الوطنية» توزع مساعدات إغاثية لـ1134 لاجئاً سورياً في المفرق الأردنية

وزعت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سورية مجموعة من المساعدات الإغاثية على 1134 مستفيداً يمثلون 437 أسرة من اللاجئين السوريين في محافظة المفرق الأردنية، وتشتمل على كسوة الشتاء وأطقم الأواني المنزلية والحقيبة الصحية ضمن البرامج الإغاثية "شقيقي دفؤك هدفي 4" و"شقيقي سفرتك هنيئة" و"شقيقي صحتك غالية"، وذلك ضمن المحطتين 22و23.

وأوضح المدير الإقليمي للحملة د. بدر السمحان أن الحملة تسعى من خلال برامجها المتعددة إلى تأمين جميع المتطلبات المعيشية للاجئين السورين، تأكيداً لدور الحملة الإنساني النبيل تجاه أشقائنا السوريين والتخفيف من معاناتهم في بيئة اللجوء التي يعيشون فيها.

وأضاف أن هذه المحطات المتتالية التي تنفذها الحملة تأتي ضمن سلسلة محطات العطاء التي تُقدم للأشقاء اللاجئين السوريين منذ بداية فصل الشتاء لهذا العام، إنفاذاً لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله- بإيلاء الأشقاء السوريين جل الاهتمام سواء من الناحية الإيوائية أو الصحية أو الغذائية أو التعليمية. يذكر أن مبادرات مملكة الإنسانية ما زالت متواصلة بالتزاماتها الأخلاقية والإنسانية تجاه المناطق المنكوبة والمتأثرة في الدول المتضررة في إطار الشراكات الفاعلة مع المنظمات الدولية والإقليمية الإنسانية لإيصال المساعدات لمستحقيها.