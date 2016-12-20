العرج يثمن أمر الملك بإعادة تعيين 200 مواطن للخدمة في التعليم

ثمن وزير الخدمة المدنية خالد بن عبدالله العرج، صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، بالموافقة على إعادة تعيين 200 مواطن للخدمة بصفة استثنائية ممن سبق وأن صدرت بحقهم قرارات إلغاء تعيين في وزارة التعليم، بناء على ما سبق أن رفعته الوزارة بشأنهم.

وقال العرج: "سيتم إعادة تعيين من يرغب منهم بصفة استثنائية على المراتب التي تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية، وفق ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية على الوظائف الشاغرة لدى وزارة التعليم، أو تحوير وخفض عدد من الوظائف لهذا الغرض حسب مرسوم الميزانية العامة للدولة"، مبيناً أن الأمر السامي الكريم تضمن تشكيل لجنة في وزارة التعليم بمشاركة كل من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية وهيئة الرقابة والتحقيق، لتنفيذ مقتضى ما ورد فيه.

ولفت إلى أن الوزارة شرعت فوراً بالكتابة لوزارة التعليم بضرورة بدء اجتماعات اللجنة اعتباراً من الأربعاء المقبل.