صندوق التنمية الصناعية يعتمد إقراض 20 مشروعاً صناعياً بقيمة 567 مليون ريال

عقد مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي اجتماعه الرابع في دورته الحالية برئاسة وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، واعتمد الصندوق تمويل مشروعات صناعية بعدد 20 قرضاً تجاوزت قيمتها 567 مليون ريال، وبحجم استثمارات بلغت 1.479 مليون ريال، خصصت لعدد من القطاعات الحيوية وشملت تسعة من المدن والمحافظات بالمملكة.

وأوضح مدير عام الصندوق الصناعي عبدالكريم بن إبراهيم النافع أن المجلس اعتمد تقديم 4 قروض بقيمة 423 مليون ريال للمساهمة في إقامة ثلاثة مشاريع صناعية جديدة وتوسعة مشروع قائم بإجمالي استثمارات بلغت 1.137 مليون ريال، حيث تم اعتماد القرض الأول بأكثر من 35 مليون ريال، وباستثمارات تجاوزت مبلغ 73 مليون ريال لإقامة مصنع جديد لإنتاج كربونات الكالسيوم في المدينة الصناعية الثالثة بمحافظة جدة، بينما تم اعتماد القرض الثاني وقيمته 255 مليون ريال واستثماراته أكثر من 786 مليون ريال، لإقامة مصنع جديد لإنتاج المواد الغذائية بمدينة حائل، أما القرض الثالث والبالغ قيمته أكثر من 42 مليون ريال واستثماراته أكثر من 87 مليون ريال، فقد خصص لمشروع تقديم خدمات عمليات التخزين ونقل المنتجات الدوائية والكيميائية في مستودعات التبريد بالمدينة الصناعية الثانية والثالثة بجدة، كما اعتمد المجلس قرضاً بقيمة 90 مليون ريال وباستثمارات تفوق 189 مليون ريال، لتوسعة مصنع لإنتاج مشغولات الألواح الحديدية بمحافظة جدة.

وأضاف النافع أن اللجنة الإدارية في الصندوق اعتمدت خلال الشهر الماضي تقديم 16 قرضاً لعدد من المشاريع الصناعية، حيث خصصت 11 منها للمشاريع الصغيرة بقيمة قروض تجاوزت 144 مليون ريال وبإجمالي استثمارات تربو على 342 مليون ريال، وتوزعت هذه المشاريع في عدد من مدن ومحافظات المملكة وهي الرياض، الخرج، جدة، المدينة المنورة، الجبيل، الدمام، جازان، سدير ورابغ، وبهذا تكون جملة القروض التي اعتمدها الصندوق مؤخراً وساهم بها بشكل مباشر في دعم مسيرة التنمية الصناعية بالمملكة 20 قرضاً صناعياً تجاوزت قيمتها 567 مليون ريال وبحجم استثمارات فاقت 1.479 مليون ريال.

ويعتبر صندوق التنمية الصناعية السعودي شريك النجاح للقطاع الصناعي كونه أحد الروافد الحيوية التي تساهم بفعالية في مسيرة التنمية، حيث يعمل الصندوق باستمرار ليؤدي الدور المنوط به في دعم تطلعات وأهداف التنمية الصناعية في مختلف مناطق المملكة لتواكب برنامج التحول الوطني وفق رؤية المملكة 2030.