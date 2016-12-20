خادم الحرمين يؤكد على تنويع الدخل ورفع الإنتاجية

أطلع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مجلس الوزراء، أمس على فحوى اتصاله بأخيه أمير الكويت، والاتصال الهاتفي الذي تلقاه من رئيس فنزويلا، ونتائج استقباله لوزير الخارجية الأمريكي، وقائد الجيش الباكستاني.

المملكة تدعو إلى التحرك الفوري لإيقاف المجازر البشعة في حلب

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي أن مجلس الوزراء شدد على المضامين القيمة لخطاب خادم الحرمين السنوي أمام مجلس الشورى، وما اشتمل عليه من ثوابت فيما يتعلق بسياسة المملكة الداخلية والخارجية، وتطلعاتها للمزيد من الاستقرار والرخاء وتنويع مصادر الدخل ورفع إنتاجية المجتمع، والأخذ بنهج التعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق السلام العالمي.

مجلس الوزراء ينوه بتمديد المهلة لحاملي «هوية زائر».. ويدين الأعمال الإرهابية في عدن والكرك وتركيا

وأشار مجلس الوزراء إلى الاتصالات التي قامت بها المملكة مع الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة تعبيراً عن مواقفها وأهمية التحرك الفوري لإيقاف هذه المجازر الوحشية في حلب. وعبر المجلس عن الاستنكار الشديد لاستمرار القصف الوحشي لمدينة حلب مشدداً على أهمية اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته.

وأعرب المجلس عن إدانة المملكة واستنكارها للأعمال الإرهابية في عدن، ومحافظة الكرك الأردنية، وفي تركيا.

وثمن المجلس أمر خادم الحرمين باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاع الإخوة الأشقاء اليمنيين المقيمين في المملكة، وتوجيه ولي العهد بالتمديد ستة أشهر أخرى لحاملي "هوية زائر".