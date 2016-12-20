اغتيال السفير الروسي في أنقرة.. والمملكة تدين وتستنكر الحادثة

اغتيل السفير الروسي في تركيا امس الاثنين برصاص شرطي تركي اكد انه يريد الانتقام لمأساة مدينة حلب.

وقتل الدبلوماسي اندريه كارلوف بالرصاص خلال القائه كلمة في افتتاح معرض فني في العاصمة التركية.

وفي تسجيل فيديو للحادثة وضع على شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر القاتل وهو يصرخ باللغة العربية اولا ثم باللغة التركية والسفير ممد ارضا بالقرب منه، بينما قالت الشرطة التركية انها شلت حركته واردته قتيلا.

ويهتف الرجل الذي يرتدي بزة سوداء ويحمل مسدسا "لا تنسوا سورية، لا تنسوا حلب". ويضيف ان "كل الذين يشاركون في هذا الطغيان سيحاسبون واحدا واحدا".

واعلنت وسائل الاعلام التركية ان ثلاثة اشخاص آخرين جرحوا في هذا الهجوم.

من جهة أخرى عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين لمقتل سفير روسيا الاتحادية لدى الجمهورية التركية اندريه كارلوف.

وأضاف المصدر أن هذا العمل يتنافى مع القوانين الدولية، ومبادئ حماية الدبلوماسيين والمبعوثين الدوليين، والمبادئ والأخلاق الإنسانية.

وختم المصدر تصريحه بتقديم العزاء والمواساة لأسرة القتيل ولروسيا الاتحادية حكومة وشعباً.