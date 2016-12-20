ولد الشيخ لـ«الرياض»:عُمان تتولى الاتصال مع الحوثي

كشف المبعوث الأممي لدى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد عن السبب الرئيسي لتوجيه الدعوة لدولة عمان لحضور اجتماع اللجنة الرباعية، في الرياض أمس الأول. وأكد ولد الشيخ لـ"الرياض" أن دولة عمان هي جزء من الحل، ولها دور إيجابي تقوم به من خلال تسهيل الاتصال مع الطرف الانقلابي في القضية اليمنية، إلى جانب استضافتها لعدد من الاجتماعات.

كما تحدث عن أبرز ما حملته طاولة اجتماع اللجنة الرباعية، التي فضلت عقده بحضور وزير الدولة للشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي، والتي تمثلت في نقطتين مهمتين: الخروج بآلية حقيقية لوقف إطلاق النار، وبحث آلية لتفعيل المبادرات التي قامت بها جميع الأطراف للخروج بحل سياسي من الأزمة اليمنية. وأوضح السبب الحقيقي حول عدم ضم الحكومة اليمنية للجنة الرباعية التي تناقش الأزمة اليمنية، قائلا: إن "الرباعية" لم تتجاهل الحكومة اليمنية.. مؤكدا أن الأمم المتحدة لا تعترف بالانقلابيين ككيان سياسي.