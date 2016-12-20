مجلس الأمن يصوت لصالح إرسال مراقبين لعمليات الإجلاء إلى حلب

صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع أمس الاثنين لصالح إرسال مراقبين إلى مدينة حلب السورية لمواكبة عمليات الإجلاء السكان المحاصرين.

إلى ذلك خرج آلاف السكان من آخر جيب تحت سيطرة الفصائل المعارضة في مدينة حلب، ما يشكل بارقة أمل للمدنيين الذين ما زالوا محاصرين، قبل ساعات من تصويت مجلس الأمن.

ويأتي استئناف عمليات الإجلاء بموجب اتفاق تم التوصل إليه أساسا بين روسيا الداعمة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد وتركيا، أبرز داعمي المعارضة.

وقالت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر انجي صدقي إن نحو خمسة آلاف شخص على متن 75 حافلة خرجوا من حلب باتجاه ريف حلب الغربي.

وكان حوالى 350 شخصا توجهوا مساء الأحد نحو خان العسل التي تسيطر عليها المعارضة في غرب حلب.