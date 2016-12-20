النوم خلال الـ24 ساعة الأولى بعد حادث تصادم يساعد على معالجة الذاكرة

كتبت نهى طارق

النوم خلال الـ24 ساعة الأولى بعد التعرض لحادث تصادم قد يساعد على معالجة الذاكرة بشكل أكثر فاعلية وبالتالى يقلل من أعراض اضطراب ما بعد الصدمة وفقًا لبحث نشر فى مجلة النوم ونشره موقع Global News Nation.

وتقول الدراسة إن التعرض لحادث مؤلم يسبب الإجهاد الطويل لشخص على المدى الطويل.

اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD) هو رد فعل مستمر للأحداث مثل الموت المفاجئ لأحد أفراد أسرته التعرض لحادث أو التعرض للاعتداء أو للهجوم العنيف.

ووفقًا لوزارة خارجية الولايات المتحدة لشئون المحاربين القدماء، فإن حوالى 7-8٪ من الأشخاص يعانون من اضطرابات ما بعد الصدمة فى مرحلة ما من حياتهم، وتشير الإحصاءات إلى أنه أكثر شيوعًا بين قدامى المحاربين، تتراوح نسبتهم بين 11 إلى 20%.

فى هذه الدراسة شارك 65 من متطوعات شاهدن شريطين من الفيديو أحدهما محايد والآخر صادم وظللن المتطوعات فى الاستوديو لمدة 24 ساعة.

فوجدت الدراسة أن نصف المشاركات نامت فى حين بقى آخريات مستيقظات وتم تسجيل نوم هؤلاء المتطوعات عن طريق التخطيط الكهربائى للدماغ، كما سجلن المتطوعات ذكرياتهن من الماضى على مدى عدة أيام، ووجدت الدراسة أن السيدات اللاتى نامت بعد مشاهدة الفيديو قلت لديهم الذكريات العاطفية السيئة، وتشير النتائج إلى أن النوم بعد حادثة مزعجة قد تقدم بعض الحماية من آثار ما بعد الصدمة.