ضبط 14 قضية تموينية و3 حالات تحرش خلال حملة أمنية فى قنا

قنا- وائل محمد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا من ضبط 14 قضية تموينية، و3 حالات تحرش، و4 أشخاص بسبب التدخين في المواصلات العامة خلال حملة امنية.

كان العميد محمد هندي مدير مباحث المديرية تلقى إخطارا بضبط 4 أشخاص بسبب تدخينهم في المواصلات العامة و14قضية تموينية بينهم عدم وجود قائمة أسعار، وبيع بازيد من السعر وبدون فواتير وغش وتدليس و11 قضية اخري متنوعه بينهم 8 مخالفات محال عامة دون ترخيص و3 قضايا تعرض لانثي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال جميع الوقائع، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

كما ألقت أجهزة الأمن بقنا، بالتنسيق مع مباحث قسم التموين القبض علي صاحب محل بقاله وصاحب مخبز بحوزتهم علب سجائر بدون فواتير وتجميع كنيات من الدقيق بهدف بيعها بالسوق السوداء وتلقى مدير امن قنا، أخطارآ يفيد ضبط صاحب محل بقالة بدعي "برهوم.ك.ن"32 سنة ومقيم ناخية صفارة بدشنا وبحوزته 543 علبة سجائر بدون فواتير، وضبط صاحب مخبزب دعي يدعي"فايق.ا.م"45 سنة ومقيم العزازية بدشنا وبحوزته 120 كيلو دقيق مدعم بهدف بيعهم بالسوق السوداء، وتم اتخاذ كافة الاحراؤات القانونية حيال جميع الوقائع لتولي النيابة التحقيق.